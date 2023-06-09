ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນວັດອິສລາມແຫ່ງນຶ່ງໃນແຂວງບາດັກຊານ (Badakhshan) ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໃນໄລຍະທີ່ມີພິທີໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານຮອງເຈົ້າແຂວງຕາລີບານ ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໃນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອາທິດນີ້.
ກະຊວງພາຍໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ນຳພາໂດຍກຸ່ມຕາລີບານກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີວ່າ ເຫດລະເບີດທີ່ເມືອງເຟສຊາບາດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ໄປນະມັດສະການຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 30 ຄົນ. ທ່ານມົວຊັດດິນ ອາມາດີ (Moazuddin Ahmadi), ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວຂອງແຂວງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ທາງໂທລະສັບວ່າ ອະ ດີດຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຂອງກຸ່ມຕາລິບານຄົນນຶ່ງ ຂອງແຂວງແບັກລານ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ ກໍນອນຢູ່ໃນພວກທີ່ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການລາຍງານວ່າ ເຫດລະເບີດທີ່ມີພະລັງແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນຢູ່ພາຍໃນວັດອິສລາມທີ່ແອອັດ ຊຶ່ງມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈະສູງຂຶ້ນ.
ຊ່ອງຂ່າວໂທໂລ (TOLO) ທີ່ເປັນຊ່ອງຂ່າວຫລັກຂອງອັຟການິສຖານລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ ແລະຜູ້ບາດເຈັບປະມານ 50 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກນຳໄປໂຮງໝໍໃຫຍ່ໃນເມືອງເຟສຊາບາດ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ນາມາ, ຮອງເຈົ້າເມືອງແບກດາຊານ, ທ່ານມອລວີ ນີຊາ ອາມາດ ອາມາດີ (Molvi Nisar Ahmad Ahmadi) ກໍາລັງນັ່ງລົດໄປ ເຮັດວຽກໃນແຂວງ ເຟສຊາບາດເມື່ອຜູ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບໄດ້ເອົາລົດທີ່ບັນຈຸລະເບີດແລ່ນໄປຕຳໃສ່ ລົດຂອງທ່ານ. ເຫດລະເບີດຄັ້ງນີ້ໄດ້ສັງຫານທ່ານ ອາມາດີ ແລະຄົນຂັບລົດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ 10 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.