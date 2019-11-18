ຜູ້ປະທ້ວງ ອີຣັກ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນຄັ້ງໃໝ່ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ຂົວທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ.
ຜູ້ປະທ້ວງໃນເວລານີ້ໄດ້ຄວບຄຸມຂົວສາມແຫ່ງທີ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຕີກຣິສ ໄປຫາເຂດສີຂຽວທີ່ຖືກປ້ອງກັນຢ່າງໜັກ, ເຊິ່ງແມ່ນພື້ນທີ່ຂອງລັດຖະບານ ອີຣັກ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຂາດວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ ແລະໄດ້ລາມໄປຮອດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິຮູບລັດຖະບານໃໝ່ທັງໝົດ.
ການປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ລາມອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ ເຂົ້າຫາເມືອງອື່ນໆໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຂອງ ອີຣັກ. ຜູ້ປະທ້ວງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ກີດກັ້ນຖະໜົນ ແລະ ທຳລາຍຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆ.
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ໃຊ້ລູກປືນແທ້, ແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ລະເບີດທີ່ເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິ ແຕ່ບໍ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີອາວຸດ, ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 320 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍພັນຄົນ.
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີຣັກ ໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານຢ່າງນັກສຳລັບການໃຊ້ກຳລັງເຖິງແກ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພົນຕີ ການາດາ ທ່ານ ແດນີ ຟໍຕິນ, ຫົວໜ້າກອງກຳລັງປະຈຳ ອີຣັກ ຂອງອົງການ NATO ທີ່ກຳລັງຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ເຫດດັ່ງກ່າວແກ່ຍາວມາໄດ້ 6 ອາທິດນັ້ນ ມັນແມ່ນຄວາມຫາຍະນະແທ້ໆ, ອົງການ NATO ຈະສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງການຍັບຢັ້ງຕໍ່ລັດຖະບານຂອງ ອີຣັກ.”