ບັນດາສະມາຊິກສະພາມີວຽກງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະ
ເຊີນກັບເສັ້ນຕາຍທີ່ສຳຄັນ ໃນດ້ານງົບປະມານ ແລະມາດຕະການດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ
ແລະໃນອັນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະສຳເລັດລຸລ່ວງ ໂຄງການໃນມູນຄ່າ 2
ພັນຕື້ໂດລາ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະໂຄງການບໍລິການ
ຕ່າງໆແກ່ຄອບຄົວ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາກັບຄືນມາ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ບັນຫາທີ່ຮີບ
ດ່ວນທີ່ສຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າກໍແມ່ນການໃຫ້ທຶນສຳລັບລັດຖະບານກາງ. ຂໍ້ຕົກລົງ
ການໃຫ້ທຶນຊົ່ວຄາວ ເທື່ອກ່ອນນີ້ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາພະ
ແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄປຈົນຮອດວັນທີ 3 ທັນວາ
ແຕ່ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸກັນ ພາຍໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອ
ຫລີກລ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ມີການປິດໂຮງການຂອງລັດຖະບານ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່່ານຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະພາ
ຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ທຶນຊົ່ວຄາວສຳລັບການປະຕິບັດ ງານຂອງລັດຖະບານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳຖະແຫຼງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາສູງວ່າ “ມີບັນຫາທີ່ສຳ ຄັນຫຼາຍ
ຢ່າງ ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຊາວອາເມຣິກັນຕ້ອງການ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຄື ການປິດລັດຖະບານ.”
ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະສະພາ ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງອາດຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ
ນີ້ ແລະສະພາອາດຈະໃຫ້ທຶນແກ່ລັດຖະບານໄປຈົນເຖິງເດືອນມັງກອນ ຫຼືບໍ່ກໍກຸມພາ.
ເວລາໃດທີ່ສະພາຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ລັດຖະບານ ໃນບໍ່ຊ້າກໍຈະຕ້ອງ
ເວົ້າເຖິງຂອບເຂດການຈຳກັດໜີ້ສິນ ທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລະດັບປັດຈຸບັນ ຫຼືບໍ່ກໍໂຈະຂີດ
ຈຳກັດໜີ້ສິນ ທີ່ກະຊວງການເງິນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍ ໄດ້. ຖ້າບໍ່ມີການເອົາ
ມາດຕະການໃດໆແລ້ວ ລັດຖບານຈະຕ້ອງມີການຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍເງິນຫຼືແມ່ນກະທັງ
ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍໜີ້ສິນຈຳນວນນຶ່ງຕາມພັນທະຂອງຕົນ ພ້ອມດ້ວຍໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມ
ສະຫລັບຊັບຊ້ອນຕໍ່ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະເສດຖະກິດໂລກ.
ວັນເສັ້ນຕາຍຈຳກັດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໜີ້ສິນ ຍາກທີ່ຈະບອກໄດ້ເພາະວ່າ ພົວພັນກັບຄວາມ
ໝັ້ນໝາຍ/ໃນການສ້າງຄວາມກ້ຳເກິງສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍ
ເງິນທີ່ລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາສູ່ຄັງ. ແຕ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງແຈແນັດ ແຢລ
ເລິນ (Janet Yellen) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈຳກັດໜີ້ສິນອາດສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ ໃນເດືອນ
ທັນວານີ້.
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