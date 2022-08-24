ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດວິກິດການຂາດແຄນນ້ຳໃຊ້ ຢູ່ໃນຫລາຍໆລັດ ເຊັ່ນລັດແມັສຊາຈູແຊັສຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ລັດໂຄໂລຣາໂດທາງພາກກາງ ແລະລັດຄາລີຟໍເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ເຫລົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນ.
ຍານາງສຸພາພອນ ວົງມະນີ ຢູ່ເມືອງແຊນໂຮເຊໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວເຖິງກົດລະບຽບການປະຢັດການໃຊ້ນ້ຳ ແລະຄວາມບໍ່ສະດວກສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ແມ່ນ້ຳໂຄໂລຣາໂດໄຫລອ້ອມວົງ Horseshoe Bend ຢູ່ສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ Glen Canyon ທີ່ລັດອາຣິໂຊນາ ວັນທີ ຕ ມິຖຸນາ 2022
ຍານາງສຸພາພອນ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເກັບເອົານ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ໄວ້ໄປຫົດພັກ ແລະດອກໄມ້. ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ພາກັນມີເດີ່ນຫຍ້າຂຽວງາມ ຢູ່ຕາມເດີ່ນບ້ານ ບັດນີ້ແມ່ນຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຫົດເປັນເດັດຂາດ ຫລາຍຫລັງຄາເຮືອນຕ້ອງໄດ້ເລີກຫຍ້າອອກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າແຫ້ງຕາຍທີ່ຈະເກີດໄຟ
ໄໝ້. ຢູ່ພາກກາງ ລົງໄປຫາພາກໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ ເກີດມີພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງ ມີຝົນຕົກໜັກບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ
ວິກິດການຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຄວາມຮ້ອນເອົາ ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົວໂລກ ເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ປ່າລາມມາໃສ່ບ້ານເຮືອນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ນ້ຳກ້ອນຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ໄດ້ເລີ້ມເປື່ອຍຢ່າງໜ້າວິຕົກ.
ເຮືອລຳນຶ່ງຫລົ້ມຊີ້ຂຶ້ນຟ້າ ກົ້ນເຮືອຈົມຢູ່ຂີ້ຕົມ ຢູ່ສວນສາທາລະນະຂອງທະເລສາບ Mead ທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ເມືອງ Boulder ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022