ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍກຳລັງຂອງພວກກະບົດ ທີ່ຕິດອາວຸດ ໃນປາກິສຖານໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 34 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ເມືອງທ່າກາຣາຈີ ໃນພາກໃຕ້ປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ເວລາພວກຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນ ອາວຸດຄົບມື ທີ່ໃສ່ເສື້ອໃຫຍ່ບັນຈຸລະເບີດທຳການໂຈມຕີສະຖານກົງສຸນຂອງຈີນ.
ໂຄສົກຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “ແຣງເຈີ້” ນັ້ນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກນັກຂ່າວຊາບວ່າ ການໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ເລີ້ມດ້ວຍຜູ້ໂຈມຕີຄົນນຶ່ງບີບຄະນວນລະເບີດທີ່ຫ້າງໃສ່ໂຕລາວເອງໃຫ້ແຕກຂຶ້ນໃກ້ທາງເຂົ້າບ່ອນຂໍວີຊ່າຂອງກົງສຸນ ເພື່ອພະຍາຍາມເປີດທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວ.
ເຫດລະເບີດແລະການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງກັບພວກຍາມຮັກສາກົງສຸນ ຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບຸກໂຈມຕີ ອີກ 2 ຄົນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງພັນເອກ ໄຟຊາລ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ວ່າ ພວກໂຈມຕີສາມາດບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານກົງສຸນໄດ້.
ຕຳຫຼວດແລະພວກທ່ານໝໍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມີຕຳຫຼວດ 2 ຄົນ ແລະພວກທີ່ໄປຂໍວີຊ່າຊາວປາກິສຖານອີກ 2 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ກອງທັບປົດປ່ອຍບາລຸກ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ໃນແຂວງບາລູຈິສຕານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການວາງແຜນໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແລະໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຮູບຂອງພວກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທັງສາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີໄດ້ຈອດລົດໄວ້ຢູ່ໄກໆ ແລ້ວກໍພາກັນຍ່າງໄປຫາກົງສຸນຈີນກ່ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຈະຮູ້ຕົວ. ຕຳຫຼວດໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ພົບເຫັນດິນລະເບີດ ແລະອາວຸດຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ໃນລົດຂອງພວກເຂົາ.
ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີຢູ່ນະຄອນກາຣາຈີແລ້ວ ລະເບີດຂະໜາດແຮງລູກນຶ່ງ ກໍໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ກາງຝູງຊົນໃນເຂດໂອຣັກຊາຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 40 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ປະນາມຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ມີຂຶ້ນຢູ່ທັງສອງບ່ອນ. ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກົງສຸນຈີນໂດຍເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສົມຮູ້ຮ່ວມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດແລະການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດຂອງປາກິສຖານກັບຈີນ.
ສະຖານທູດຈີນໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີ ຂອງ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ຕໍ່ກົງສຸນໃຫຍ່ຂອງຈີນທີ່ນະຄອນກາຣາຈີນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີປະຊາຊົນຈີນໃດໆ ເສຍຊີວິດຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
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