ອະດີດນັກສຶກສາທີ່ໃສ່ໜ້າກາກສອງຄົນ ທີ່ຖືອາວຸດສັງຫານ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນ
ແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ນອກ ເມືອງ ຊາວ ໂປໂລ ປະເທດ ບຣາຊິລ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍິງປືນໃສ່ຝຸງ
ຊົນ ເປັນການນອງເລືອດ ກ່ອນຂ້າໂຕເອງຕາຍ.
ຕຳຫຼວດໃນເມືອງ ຊູຊາໂນ ກ່າວວ່າ ລູກສິດ 8 ຄົນ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໂຮງຮຽນ ຣາ
ອູລບຣາຊີລ ໄດ້ເສຍຊີວິດ. ຢ່າງໜ້ອຍມີ 17 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ນອກນັ້ນພວກສອງ
ຄົນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຂ້າເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍລົດເກົ່າຢູ່ໄກ້ໆແຖວນັ້ນ ແລະໄດ້ລັກລົດຂອງ
ລາວໄປຄັນນຶ່ງ ກ່ອນຈະໄປໂຈມຕີໂຮງຮຽນ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ເຈົ້າຂອງຮ້ານດັ່ງກ່າວ ເປັນລຸງຂອງຂອງມືປືນຄົນນຶ່ງ ໃນຈຳນວນນັ້ນ.
ຕຳຫລວດກ່າວວ່າທັງສອງຄົນພາກັນຖືປືນ ຖືມີດ ແລະຂວານພ້ອມທັງໜ້າຍິງ.
ພັນເອກຕຳຫລວດ ມາເຊີໂລ ຊານສ໌ ເວົ້າວ່າ “ໃນການເປັນຕຳຫລວດມາໄດ້ 34 ປີນີ້
ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄົນພາຍໜ້າຍິງແບບນີ້. ມັນໂຫດຮ້ອຍຫລາຍ ມັນເປັນຄາດຕະກຳ ທີ່ເວົ້າບໍ່ອອກ.”
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