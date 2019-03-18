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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

2 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ພາກຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ ຕອນກາງ ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ທ່ານ ທອ​ມ ວິ​ລ​ກີ, ກາງ, ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ, ທ້າວ ແຊັດ, ຂວາ ແລະ ທ້າວ ເຄັນ​ນີ, ດຶງ​ເຮືອ​ອອກ​ຈາກ​ນ້ຳ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ແມ່​ນ້ຳ ແອ​ລ​ຄ໌​ຮອ​ນ (Elkhorn), ເມືອງ ນໍ​ຟອກ, ລັດ ເນບ​ຣັ​ສ​ກາ.15 ມີນ​າ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຕອນກາງຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ
ຄົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະ ຫິມະເປື່ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້
ແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງຫຼາຍສາຍລົ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ.

ນ້ຳ​ໄດ້​ຖ້ວມ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ, ເຂື່ອນ ແລະ ກັນ​ເຈື່ອນ​ແຕກ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເດີນ​ທາງ​
ຢຸດຊະງັກ ໃນຂະນະທີ່ “ລະເບີດ ໄຊໂຄລນ ຫຼື Bomb Cyclone” ເຊິ່ງແມ່ນພາຍຸທີ່
ຄ້າຍຄືກັບ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ, ໄດ້ພັດຖະລົ່ມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ
ເນບຣັສກາ, ໄອໂອວາ ແລະ ວິສຄອນຊິນ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ, ເຊິ່ງຈະເປັນ
ການເປີດເງິນລັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມ.

ສິບ​ເອກ ເຣ​ແຊ​ລ ເບ​ລກ (Rachelle Blake) ໂຄ​ສົກ ໜ່ວຍ 55 ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ
Omaha World-Herald ວ່າ ຖານທັບອາກາດ Offut, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 16 ກິໂລ
ແມັດທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ໂອມາຮາ, ແມ່ນໄດ້ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ ໂດຍນ້ຳຖ້ວມຈາກແມ່
ນ້ຳ ມິສຊູຣີ. ຕຶກສາມສິບຫຼັງ ໄດ້ຈົມຢູ່ໃນນ້ຳເລິກກວ່າ 3 ແມັດ.

ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ໃນ​ທົ່ວ​ລັດ ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ສະພາກາແດງອາເມຣິກາ ໄດ້ເປີດສະ
ຖານທີ່ລີ້ໄພຊົ່ວຄາວຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນໃນທົ່ວລັດໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຢືນຢັນວ່າສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ແລະ ຜູ້
ຊາຍສອງຄົນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.

ອົງ​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາກາດ ແຫ່ງ​ຊາດໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ແມ່​ນ້ຳ Elkhorn ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​
ດັບນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ ແຕ່ນ້ຳກໍໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວ. ແຕ່ແມ່ນ້ຳ ມິສຊູຣີ ຍັງມີລະດັບນ້ຳສູງຢູ່ຕໍ່
ມາ ຄາດວ່າມັນຈະສູງຂຶ້ນເຖິງ 12.5 ແມັດ ໃນເມືອງ ແພລັດສມັດ (Plattsmouth)
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, 1.22 ແມັດສູງກວ່າສະຖິຕິໃນປີ 2011.

ໂຮງ​ງານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຄູ​ເປີ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ລັດ
ເນບຣັສກາ, ອາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດລົງ ຖ້ານໍ້າຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນຢູ່, ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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