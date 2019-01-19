ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຮົ່ວ ໄດ້ເກີດລະເບີດ ຢູ່ພາກກາງເມັກຊິໂກ ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະຖືກໄຟໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງອີກ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 60 ຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການຮົ່ວຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຍັງຜົນພາໃຫ້ເກີດການລະເບີດນັ້ນ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກພວກຄົນຂີ້ລັກ ເຈາະເອົານ້ຳມັນຈາກທໍ່ທີ່ເມືອງທລາເອລີປານ (Tlahuelipan) ໃນແຂວງອີດາລໂກ (Hidalgo).
ວີດີໂອ ຈາກລາຍງານຂ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ໄຫຼທັ່ງຂຶ້ນສູ່ ທ້ອງຟ້າ ແລະປະຊາຊົນກໍໄດ້ໃຊ້ກະຖັງ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ພາກັນໄປຕັກເອົານ້ຳມັນກ່ອນທີ່ຈະເກີດການລະເບີດ.
ທ່ານໂອມາ ຟາຢັດ ເຈົ້າແຂວງໆອີດາລໂກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະຊາຊົນທັງໝົດຢ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລັກຂະໂມຍເຊື້ອໄຟ. ນອກຈາກຜິດກົດໝາຍແລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍນຳດ້ວຍ.”
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອານເດຣສ ມານູແລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມການປາບປາມໃນການລັກນ້ຳມັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທັງໝົດ ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ທີ່ບ່ອນທີ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນລະເບີດ.
ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ການລັກຂະໂມຍເຊື້ອໄຟ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ປະມານ 3 ຕື້ໂດລາໃນແຕ່ລະປີ.
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