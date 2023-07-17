ນໍ້າຖ້ວມເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດລວມ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 40 ຄົນ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ເກີດນໍ້າຖ້ວມມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວດ້ວຍຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງ ແຮງເປັນໄລຍະໆ ໂດຍໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນ, ມີການຢຸດແລ່ນລົດໄຟຫຼາຍຂະບວນ ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຖານຂອງພື້ນທີ່ອ່ອນແອ, ແລະເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນເກັບເສດຊາກຈາກຜົນເສຍຫາຍຂອງລົມພາຍຸ, ເຖິງແມ່ນມີການພະຍາກອນວ່າ ຈະມີຝົນຕົກລົງມາຕື່ມອີກກໍຕາມ.
ລຸນຫຼັງກັບມາຈາກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູໂຣບ ແລະເປັນປະທານກອງປະ ຊຸມສຸກເສີນໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ປະທານາທິບໍດີຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະບຸເຂດພິເສດສໍາລັບໄພພິບັດ ແລະໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເທົາທຸກຢູ່ໃນພູມິພາກ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງສາຄືນໃໝ່.
ທ່ານຢຸນ ຍັງໄດ້ຕໍາໜິລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືເບົາ, ເນື່ອງຈາກການບໍ່ເອົາໃຈ ໃສ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປະນາມຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ ຢູ່ໃນອຸໂມງໃຕ້ດິນ ໃນເມືອງຊັອງຈູ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງຊັງຊັອງທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ອຸໂມງໃຕ້ດິນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືດປິດສໍາລັບການສັນຈອນທາງຍານພາຫະນະ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການເຕືອນກ່ຽວກັບນໍ້າຖ້ວມກໍຕາມ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ. ຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄູກັນນໍ້າແຕກ ເນື່ອງຈາກນໍ້າຖ້ວມຂະໜາດໃຫຍ່, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ. ມີການຄົ້ນພົບຢ່າງໜ້ອຍ 13 ສົບ ເຖິງແມ່ນເຈົ້າໜ້າພະນັກງານສຸກເສີນ ຈະຍັງຄົງມີການປ່ອຍນໍ້າອອກມາຈາກອຸໂມງດັ່ງກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນນີ້ກໍຕາມ.