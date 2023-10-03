ລູກສາວຂອງອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລຊາວ ວີເກີ ທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງມີລາຍງານວ່າ ຖືກຂັງຄຸກຕະ ຫຼອດຊີວິດໃນ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດານັກວິຊາການດ້ານການສຶກສາໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍເວົ້າວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາກັບແມ່ຂອງລາວເລີຍ, ອົງການຂ່າວ AFP ໄດ້ລາຍງານ.
ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ດຸຍ ຮົວ (Dui Hua) ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ຈີນ ໄດ້ຕັດສິນຂັງຄຸກນາງ ຣາຮີລ ດາວຸດ (Rahile Dawut) ສຳລັບການ “ສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງລັດ,” ແນວໃດກໍ່ຕາມລັດຖະບານແມ່ນຍັງຄົງມິດງຽບ ກ່ຽວກັບ ຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ນັກວິຊາການທີ່ນຳໜ້າຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນ ກ່ຽວກັບ ນິທານພື້ນເມືອງ ວີເກີ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍນັ້ນ, ທ່ານນາງ ດາວຸດ ແມ່ນນຶ່ງໃນຊາວ ວີເກີ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວ ມຸສລິມ ອື່ນໆທີ່ຈະຖືກກວາດລ້າງໃນການປາບປາມຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍລັດຖະບານ ຈີນ ໃນພາກພື້ນ ຊິນຈຽງ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລູກສາວຂອງລາວ, ນາງ ອາເກດາ ປູລາຕີ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ ລາວຫວັງວ່າເພື່ອນນັກວິຊາການຂອງແມ່ຂອງລາວໃນມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວໂລກຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກົດດັນ ປັກກິ່ງ.
ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມິດງຽບຢູ່.”
ນາງໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການມະນຸດສະທຳ ບໍ່ມີວັນລືມ ກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນ ວີເກີ, ເຂົາເຈົ້າຍັງທຸກທໍລະມານຢູ່.”