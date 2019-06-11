ການຊັ່ງຊາທີ່ມີການນຳໃຊ້ ເພື່ອວັດແທກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສະຫະລັດ ໃນອັຟກາ
ນິສຖານ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໂດຍພວກຜູ້ບັນຊາການທັງຫຼາຍ, ແຕ່ມັນ
ກໍຍັງມີການເກັບກຳຢູ່ ແຕ່ວ່າສາທາລະນະຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອີກແລ້ວ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກອງບັນຊາການ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງພັນທະມິດ ພາຍໃຕ້
ການນຳພາຂອງສະຫະລັດໄດ້ລະບຸວ່າ ຕົນໄດ້ຍຸຕິການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ
ການຊັ່ງຊາຄວາມທ່ຽງລະດັບ, ຊຶ່ງວັດແທກເຂດເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ຂອງລັດຖະບານ ຫຼືອິດທິພົນຂອງພວກກະບົດ ຍ້ອນວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “ຄຸນຄ່າ
ສຳລັບເຮັດການຕັດສິນໃຈແບບຈຳກັດ.”
ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດແມ່ນຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງໄປຈາກນັ້ນ, ໂດຍໃຫ້
ຄວາມສຳຄັນສູງສົມຄວນຕໍ່ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມລັບໄປແລ້ວ.
“ປະຊາຄົມສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ຂຽນຂໍ້ມູນການຊັ່ງຊາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ
ໃນເຂດເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີ ໃນພາກສະຫລຸບ
ການສືບລັບຂອງລາຍງານນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ກ່າວວ່າ ການຊັ່ງຊາໂດຍອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ
ແມ່ນເກືອບວ່າຄືກັນ ກັບທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍກຳລັງພັນທະມິດທີ່ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜຸນ, ແຕ່ວ່າ ມີລາຍລະອຽດໃນລະດັບສູງສູງຂຶ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳອອກສູ່ສາຍຕາ
ສາທາລະນະ.
ໂຄສົກຂອງທຳໜຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ Rebecca Rebarich ໄດ້ບອກກັບ ວີໂອເອ
ວ່າ “ຂໍ້ມູນອັນກ່ອນທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນໃຈຄວາມ ຢູ່ໃນຮູບທີ່ບໍ່ເປັນ
ຄວາມລັບ.” ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການ
ສືບລັບ ສືບຕໍ່ເຮັດການຊັ່ງຊາກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະໃຫ້ເວລາແກ່ອົງການເຫຼົ່ານັ້ນອະທິ
ບາຍໃຫ້ຟັງວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຍັງເຮັດຢູ່.”
ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບການບູລະນະສ້າງສາອັຟການິສຖານ ຫຼື (SIGAR) ທີ່ໄດ້
ລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ເພື່ອຍຸຕິ
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊັ່ງຊາສະຖຽນລະພາບໃນເຂດເມືອງນັ້ນ ໄດ້ສະແດງອອກ
ຊຶ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳ ຫຼືບໍ່ ກໍຖືກເກັບໄວ້
ເປັນຄວາມລັບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນນັ້ນ.
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