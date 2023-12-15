ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເດັນມາກ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມ 4 ຄົນ, ເຊິ່ງ 3 ຄົນໃນ ເດັນມາກ ແລະ ຄົນທີ 4 ໃນປະເທດ ເນເທີແລນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການກວດຄົ້ນຫາທົ່ວປະເທດເພື່ອປາບປາມ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເປັນການວາງແຜນເພື່ອໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄເປັນເຮເກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສືບລັບ ເດັນມາກ ທ່ານ ເຟຼັມມິງ ເດຣເຢີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າການຈັບກຸມ ແລະ ການກວດຄົ້ນທັງໃນ ເດັນມາກ ແລະ ເນເທີແລນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນສອບສວນທີ່ລະອຽດ ແລະ ວ່າການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນດ້ວຍ “ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບຄູ່ຮ່ວມຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການກວດຄົ້ນຕ່າງໆແມ່ນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່.
ທ່ານ ເດຣເຢີ ໄດ້ກ່າວວ່າສາມຄົນທີ່ຖືກຈັບໃນ ເດັນມາກ ຈະຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມັນມີການເຊື່ອມໂຍງກັບແກັ່ງຕ່າງໆໃນໂລກ, ເຊື່ອມໂຍງກັບອົງການທີ່ຖືກຫ້າມຊື່ວ່າ Loyal to Familia, ຫຼື LTF, ເຊິ່ງແມ່ນແກັ່ງນັກເລງຕາມຖະໜົນ ຂອງ ເດັນມາກ ທີ່ຖືກຫ້າມ ແລະ ກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ເດັນມາ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.”
ໂດຍອະທິບາຍວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈສຳລັບແຜນການໂຈມຕີນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ, ແນ່ນອນ, ໃຫ້ລະວັງສະຖານທີ່ໆມີຊາວ ຢິວ.”