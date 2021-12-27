ເຂື່ອນສອງແຫ່ງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳທະລຸອອກມາຢູ່ໃນລັດບາເຮຍ (Bahia) ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດບຣາຊິລ ຫລັງຈາກມີຝົນຕົກໜັກໄດ້ ຫລາຍອາທິດ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນທີ່ຍື່ງຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວໄຫລອອກມາຖ້ວມ ໃນຂະນະທີ່ໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ກະທົບໃສ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດນັ້ນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ເຂື່ອນອີກົວ (Igua), ຢູ່ໃນແມ່ນ້ໍາເວີຣູກາ (Verruga) ໃກ້ກັບເມືອງວິກຕໍເຣຍ ດາ ຄອນກິສຕາ (Vitoria da Conquista) ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດບາເຮຍ (Bahia) ໄດ້ພັງລົງໃນຄືນວັນເສົາຜ່ານມາ, ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕ້ອງອົບ ພະຍົບປະຊາຊົນ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງອີແທມເບ (Itambe) ອອກໄປ.
ເຂື່ອນແຫ່ງທີສອງປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳທະລຸອອກໄປ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ໃນເມືອງຈັສຊຽບເປ (Jussiape), ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 100 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກກັນນັ້ນໄປ ທາງທິດເໜືອ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການເຕືອນໄພ ໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຫຼືບາດເຈັບຍ້ອນເຂື່ອນດັ່ງກ່າວແຕກເທື່ອ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂົວ ແລະຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆໄດ້ຖືກທຳລາຍກໍຕາມ.
ຢູ່ທາງເໜືອຂຶ້ນໄປອີກຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລໃນເມືອງອີຕາບູນາ (Itabuna) ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີຜູ້ອາໄສຢູ່ 200,000 ຄົນ, ໜ່ວຍດັບເພີງໄດ້ຊ່ອຍກອບກູ້ເອົາພວກທີ່ຕິດຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
"ນ້ຳຫລາຍເປັນບ້າເລີຍຢູ່ໃກ້ຂົວຫັ້ນ, ມີຄື້ນຟອງສູງເກືອບຮອດ 2 ແມັດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງໃນຮ້ານລູອີສ ຄອນສເຕນເຊຍ (Luiz Constancia) ທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພໄດ້ພາຍເຮືອນ້ອຍໄປຕາມຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອເອົາຄອບຄົວທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼືບໍ່ກໍເອົາເຄື່ອງຂອງໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທິງເສື່ອທີ່ອັດລົມເພື່ອພາຍໄປຫາເຮືອນຫລັງນຶ່ງ.
ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເຂດນັ້ນກ່າວວ່າ ລະດັບຂອງແມ່ນ້ຳຄາໂຈເອຣາ (Cachoeira) ທີ່ໄຫລຜ່ານເມືອງດັ່ງກ່າວທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງອີລເຮີສ (Ilheus) 30 ກິໂລແມັດທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 50 ປີ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ