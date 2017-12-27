ລັດຖະສະພາ ຍົກເອົາບັນຫາເລື່ອງ ຄົນເຂົ້າເມືອງໄວ້ແກ້ໄຂ ໃນປີໜ້າ

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ກ່ອນໜ້າທີ່ຄະນະສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຈະອຳລາພາຈາກກັນເພື່ອໄປພັກຜ່ອນ
ໃນຕອນທ້າຍປີ ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັກສາງົບປະມານເພື່ອໃຫ້ພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການ
ດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານຕໍ່ໄປເປັນເວລາ 4 ສັບປະດາ ແຕ່ຜັດຍັງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຄຳຖາມ
ທີ່ສຳຄັນຫລາຍອັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມທັງຊະຕາກຳຂອງພວກຊາວໜຸ່ມ
ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ ທີ່ພໍ່ແມ່ນຳເອົາເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ນັກຂ່າວ
ວີໂອເອ ໄມໂຄລ ໂບວເມນ (Michael Bowman) ລາຍງານວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ທັນ
ມີຜົນສໍາເລັດໃນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປິດລັດຖະບານລົງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລັດຖະສະພາ ຈະນຳ
ເອົາເລື່ອງສະຖານະພາບຂອງພວກຊາວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍແສນຄົນນັ້ນ
ມາພິຈາລະນາ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມັນຍັງມີໂອກາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ຈະກົດດັນໃຫ້ເຮັດ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອກໍານົດງົບປະມານທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານໝົດລົງໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍອຽດມາ
ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ໃນບັນທຶກຂອງການລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດຖະສະພາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2017
ເເມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງສໍາລັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຊາວໜຸ່ມ
ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຫຼື ດັກກາ (DACA), ຊຶ່ງເປັນໂຄງການ
ທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ພວກທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ແບບຜິດກົດໝາຍ ຕອນທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຍົາໄວນັ້ນ.
ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກກາ ໄດ້ພາກັນອອກມາປະທ້ວງ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ ພາຍຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍົກເລີກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນ
ກັນຍາທີ່ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ວ່າ ກໍໄດ້ໂຈະການທີ່ເນລະເທດພວກກ່ຽວອອກຈາກປະເທດ
ໄວ້ຮອດເດືອນມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ລຳບາກໃຈ ລຳບາກໃຈຫຼາຍ.
ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການກ່ຽວກັບເລື່ອງດັກການີ້ ດ້ວຍໃຈ.”
ພວກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະ
ສະພາແກ້ໄຂສະຖານະຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກກາ ພາຍ
ໃນທ້າຍປີນີ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ Elizabeth Warren ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ
“ເວລາທີ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ຈະຕ້ອງກະທຳກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ກໍແມ່ນດຽວນີ້,
ຕອນນີ້. ມື້ນີ້ເລີຍ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນອອກຈາກທີ່ນີ້ ເພື່ອຈະໄປສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ວັນບຸນກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ພວກມີ
ຄວາມໄຝ່ຝັນ ຫລື ດຣິມເມີ ຈຳນວນ 8 ແສນຄົນ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຢ້ານກົວວ່າ
ພວກເຂົາຈະຖືກເອົາພາກຈາກອ້າຍ, ຈາກເອື້ອຍ ແລະນ້ອງ, ພາກຈາກພໍ່, ຈາກແມ່
ແລະຖືກເນລະເທດກັບໄປຍັງປະເທດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແທບບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງຢູ່ຫັ້ນ
ເລີຍນັ້ນ.”
ແຕ່ພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນລັດຖະສະພາ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີ
ຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ການເຈລະຈາກັນຫລະຫວ່າງສອງພັກກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນ
ເຂົ້າເມືອງນີ້ ດໍາເນີນສືບຕໍ່ໄປ ແທນທີ່ຈະສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຖືກປິດລົງ
ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນວັນຄຣິສມັດ ຍ້ອນການທີ່ບໍ່ຕົກລົງກັນໄດ້ໃນເລື້ອງໂຄງ
ການດັກການີ້.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຊັກຄ໌ ຊູມເມີ (Chuck Schumer) ກ່າວວ່າ: “ມັນມີການເຈລະຈາລະຫວ່າງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກ
ຣີພາບລິກັນ ທີ່ດໍາເນີນໄປໄດ້ດີຫຼາຍ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ຈາກພັກຣີພາບລິກັນ ທ່ານ ມິຈ ແມັຄຄາໂນລ
(Mitch McConnell) ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາແບບນີ້
ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ.”
ພວກສັງກັດພັກຣີພັບລິກັນ ຕ້ອງການທີ່ຈະນຳເລື່ອງດັກການີ້ ເຂົ້າໄປເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງໂຄງການໃຫຍ່ກວ່າ ທີ່ກວາມເອົາການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຄັດໃນການປ້ອງກັນ
ຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ ແລະການປະຕິຮູບລະບົບການເຂົ້າເມືອງທີ່
ຖືກກົດໝາຍນັ້ນນຳ.
ທ່ານ ມິຈ ແມັຄຄາໂນລ (Mitch McConnell) ກ່າວວ່າ: “ມັນມີການປັບປຸງ ທີ່ພວກເຮົາ
ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ກ່ຽວກັບລະບົບການເຂົ້າເມືອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ...
ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ບອກເພື່ອນຮ່ວມງານໄປແລ້ວວ່າ: ພວກເຮົາ ຈະໃຊ້ເວລາສົນທະ
ນາກັນໃນລັດຖະສະພາ ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.”
ສ່ວນທ່ານ ປະທານາທິບໍດີທຣຳນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງສັນຍານແບບສັບສົນ ກ່ຽວກັບພວກທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກການີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານມີພວກເດັກນ້ອຍທີ່ສະຫຼາດ ແລະເກັ່ງ
ຫລາຍພວກນີ້ ແຕ່ກໍມີແຕ່ບາງົຄນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນ. ໃນບາງກໍລະນີ ຢູ່ໃນ
ພວກດັກການີ້ ກໍມີຄົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງພວກແກ໊ງອັນຕະພານ ແລະກໍມີບາງຄົນ
ເປັນພວກຄ້າຢາເສບຕິດ ອີກດ້ວຍ.”
ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກກາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນບໍ່ມີປະຫວັດ
ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳອັນໃດ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການ
ໂອກາດທີ່ຈະສໍາເລັດຜົນໃນການເດີນຕາມຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຮູ້ກັນ
ດີວ່າ ອາເມຣິກັນດຣີມນັ້ນ. ແຕ່ວ່າຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງເຫລືອໜ້ອຍ
ລົງນັບມື້ ແລະນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມອົດທົນຕໍ່ກັບພວກຣີພັບລິກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕໍ່
ພວກເດໂມແຄຣັດອີກດ້ວຍ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກກາ ກ່າວວ່າ “ເດໂມແຄຣັດ ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນ
ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປຂ້າງໜ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເປັນແຊມປຽນ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແທ້ໆ, ບໍ່ແມ່ນ
ໄດ້ແຕ່ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດນັ້ນ ເຮັດນີ້ ຊື່ໆ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ 30 ຄົນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນສັບປະດາ
ແລ້ວນີ້ ຕ້ານການໃຫ້ງົບປະມານແກ່ລັດຖະບານທີ່ຈະເລື່ອນອອກໄປນັ້ນ. ຈຳນວນ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກນໍາຂຶ້ນມາສົນທະນາກັນຢ່າງແນ່ນອນ ໃນເດືອນມັງກອນໜ້ານີ້
ກ່ຽວກັບຮ່າງງົບປະມານຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຈະມີການແກ້ໄຂເລື່ອງໂຄງການ
ດັກການີ້ ລວມຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮັບຜ່ານງົບປະມານນັ້ນນໍາ.
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