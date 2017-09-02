ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະປະກາດຄໍາຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານໃນ
ວັນອັງຄານ ທີ່ຈະເຖິງນີ້ວ່າ ຈະຢຸດຕິການໃຊ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອ
ບາມາ ທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກະສານທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ຫລືບໍ່.
ທ່ານນາງ Sara Huckabee Sanders ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວກ່າວຕໍ່ພວກນັກ
ຂ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າລັດຖະບານທ່ານທຣໍາຍັງກໍາລັງທົບທວນຄືນ ໂຄງການທີ່
ເອີ້ນກັນວ່າ DACA, ຫລື ການດໍາເນີນການທີ່ເລື່ອນເວລາອອກໄປ ສໍາລັບຄົນທີ່
ມາເຖິງສະຫະລັດຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ໃຫ້ສັນຍາໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງເລາະໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນວ່າ ຈະ
ທໍາລາຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເອີ້ນໂຄງການນີ້ວ່າ ເປັນ "ການນີລະໂທດ." ນັບແຕ່ໄດ້
ຂຶ້ນດໍາລົງ ຕໍາແໜ່ງເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານເວົ້າວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນບັນຫາທີ່ຍາກທີ່ສຸດ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ໃນນາມທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ Paul Ryan ປະທານສະພາຕໍ່າ ແລະສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກຣີພັບ
ບລິກກັນຫລາຍຄົນ ກໍາລັງແນະນໍາປະທານາທິບໍດີບໍ່ໃຫ້ຍົກເລີກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Ryan ເວົາວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າລັດຖະສະພາ ຄວນຫາຊ່ອງທາງປົກປ້ອງພວກທີ່
ຢູ່ໃນໂຄງການ DACA ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ກຸ່ມທະນາຍຄວາມລັດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານີ້ຢູ່ໃນລັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກໍານົດເອົາວັນ
ອັງຄານ ຈະມາເຖິງນີ້ວ່າເປັນມື້ສຸດທ້າຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣໍາ.
ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກວິໄຈເວົ້າວ່າ ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານອາດ
ຈະເຈລະຈາໃຫ້ຍືດເວລາໃນການຕັດສິນອອກໄປອີກ ໂດຍອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງທີ່ວ່າ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະ
ຕິບັດການປ່ຽນແປງໃນດ້ານນີ້ ປະຈຸບັນນີ້ເຂົາເຈົ້າຍັງຄາວຽກໃນການຮັບມືກັບສະພາບ
ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ພາຍຸເຮີຣິເຄນຮາວີໃນລັດ Texas ແລະ
ລັດ Louisiana ໝົດໄປແລ້ວ.
ໂຄງການ DACA ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ຄົນເກືອບຮອດ 800,000 ຄົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເນລະເທດ
ໂດຍການອອກໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກທີ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະສອງປີ ແກ່ຜູ້ຂໍເອົາໃບ
ອານຸຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ມີສິດເໝາະສົມໄດ້ຮັບ.
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