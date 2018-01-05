ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຮ່າງກົດ
ໝາຍໃດໆກໍຕາມ ທີ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍຕັ້ງແຕ່
ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ມີໂອກາດກາຍເປັນຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນນັ້ນ ຈະຕ້ອງລວມ
ມີທຶນໃນການສ້າງກໍາແພງປ້ອງກັນຊາຍແດນຢູ່ນໍາ ໃນຂະນະທີ່ທໍາການຍຸດຕິຂະບວນ
ການເຂົ້າປະເທດໂດຍຜ່ານການເປັນຍາດແບບຕ່ອງໂສ້ ແລະໂຄງການຈົກສະຫລາກ
ວີຊາ ນັ້ນໄວ້.
ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຍົກເລີກ ໂຄງການງົດການເນລະເທດຄົນທີ່ເຂົ້າ
ມາ ໃນສະຫະລັດແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ ຫລື ດາກາ (DACA) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອະດີດ
ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມານັ້ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ຄົນ
ເຂົ້າເມືອງຢູ່ສະຫະລັດເກືອບຮອດ 8 ແສນຄົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເນລະເທດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະສະພາຈົນຮອດວັນທີ 5 ມີນາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຕົກ
ລົງກັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ເທົ່າກັນ ແກ່ພວກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງ
ການ DACA ນັ້ນ ລວມທັງທຶນ ສໍາລັບການສ້າງກໍາແພງຢູ່ຊາຍແດນ ທີ່ທ່ານໄດ້ສະເໜີ
ໄປນັ້ນ, ແລະໃຫ້ຍຸດຕິຂະບວນການເຂົ້າປະເທດ ໂດຍຜ່ານການເປັນຍາດແບບຕ່ອງໂສ້
ແລະໂຄງການຈົກສະຫລາກວີຊານັ້ນ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອັນນຶ່ງກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ທໍານຽບ
ຂາວກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ທ່ານທຣໍາ ເວົ້າວ່າ “ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ໃນປັດ
ຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄົນອາເມຣິກັນເສຍຜົນປະໂຫຍດ” ໂດຍຍົກເອົາການ
ເຂົ້າປະເທດທີ່ຜ່ານການເປັນຍາດແບບຕ່ອງໂສ້ ມາເປັນຕົວຢ່າງ. ການເຂົ້າປະເທດ
ໂດຍຜ່ານການເປັນຍາດແບບຕ່ອງໂສ້ ແມ່ນຂັ້ນຕອນເຂົ້າເມືອງໂດຍຜ່ານປະຊາຄົມ
ຫລືຍາດພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວຈາກຂົງເຂດສະເພາະໃດນຶ່ງ ທີ່ເຮັດຕາມຄົນອື່ນທີ່ມາຈາກ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄປຢູ່ໃນສະເພາະຕົວເມືອງ ຫລືເຂດຄຸ້ມຕ່າງໆ ນໍາກັນ.
ທ່ານທຣໍາ ບອກບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງວ່າ "ການເຂົ້າປະເທດໂດຍຜ່ານການເປັນ
ຍາດແບບຕ່ອງໂສ້ນີ້ ແມ່ນຄວາມຫາຍະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແລະເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນປະຕູໃຫ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍເຂົ້າມາໃນ
ປະເທດໄດ້.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣໍາຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸດຕິໂຄງການຈົກສະຫລາກວີຊາ ທີ່ຮັບເອົາຜູ້
ຮ້ອງຂໍວີຊາ ທີ່ຜ່ານການກວດປະຫວັດ ແລະໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ທຽບເທົ່າກັບຈົບມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍ ຫລືມີປະສົບການໃນວຽກງານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມຢ່າງ
ໜ້ອຍສອງປີ ນັ້ນໄວ້. ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ ໂຄງການຈົກສະຫລາກວີຊາ "ບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະ
ກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດພວກເຮົາຫລາຍ."
ທ່ານປະທານາທິບໍດີຍັງເວົ້າວ່າ ການປະຕິຮູບດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຖ້າປາດ
ສະຈາກການເພີ້ມການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ຊາຍແດນ. "ພວກເຮົາຕ້ອງການກໍາແພງ
ປ້ອງກັນຊາຍແດນຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີກໍາແພງ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ເດີ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີ
ກໍາແພງທີ່ປ້ອງກັນພວກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ພວກຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນອັນຕະ
ລາຍ ແລະພວກກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາປະເທດນີ້ໄດ້."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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