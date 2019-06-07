ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງພວມຢູ່ທີ່ຢູໂຣບ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຍົກພົນຂຶ້ນບົກໂດຍປະເທດພັນທະມິດ ຫຼື D-Day ຄົບຮອບ 75 ປີ ນັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ທີ່ສະຫະລັດຍ້ອນບົດບາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການສືບສວນທ່ານ ຄືໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ແລະ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ.
ທ່ານທຣຳກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໂທລະພາບ Fox News ວ່າ ທ່ານມັລເລີ ໄດ້ເຮັດ “ຄືກັນກັບຄົນບ້າ” ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ອອກມາກ່າວເປັນເທື່ອທຳອິດ ແລະພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ ໃນການສືບ ສວນເປັນເວລາ 22 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ແລະທ່ານທຣຳ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຫຼືບໍ່ ທີ່ພະຍາຍາມຫາທາງຍຸຕິການສືບສວນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມັລເລີກ່າວວ່າ ຍ້ອນນະໂຍບາຍທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຍື່ນຟ້ອງທາງອາຍາຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ພວມກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ “ການກ່າວຫາຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍຄວາມຜິດທາງອາຍາ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ພວກເຮົາຄວນພິຈາລະຈາ.” ເຖິງແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ທ່ານມັລເລີ ກໍ ເວົ້າວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີແມ່ນຈະແຈ້ງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດ ພວກເຮົາກໍຈະເວົ້າແບບນັ້ນ” ແລະບໍ່ຍອມທີ່ຈະກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ພົ້ນຈາກການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ. ແຕ່ທ່ານມັລເລີກັບເວົ້າວ່າ ພວກໄອຍະການບໍ່ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານວິລລຽມ ບາ ແລະຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຂໍ້ຫານີ້ຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໂດຍທີ່ທ່ານບາເວົ້າວ່າ ທ່ານມັລເລີໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ມ້ວນທ້າຍການສືບສວນ ຊຶ່ງທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຂໍ້ຫາຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຈະບໍ່ມີ ໃນນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ຫ້າມຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຍັງກຳຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານທຣຳໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ຫຼັງຈາກທ່ານມັລເລີໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະຫ້ອງການຂອງທ່ານມັລເລີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ບໍ່ໄດ້ “ມີການຂັດແຍ້ງກັນ” ລະຫວ່າງທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານທຣຳກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານມັລເລີ “ບໍ່ໄດ້ເວົ້າກົງໄປກ່ຽວກັບຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານ ຍ້ອນຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ.” ທ່ານມັລເລີບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການຂອງລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບລາຍງານຂອງທ່ານ.
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