ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຊປຣັສເທີກີ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ບິນຊັດເຊຢູ່ ເທິງທ້ອງຟ້ານັ້ນ ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກເມືອງຫລວງ ນິໂກເຊຍ ພໍປານໃດໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເມືອງ ຕາສເຄນ (Tashkent) ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງດັ່ງກ່າວ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ຢູ່ໃນທົ່ງແຫ່ງນຶ່ງແຕ່ວ່າ ກໍບໍ່ມີຄົນໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສົງໄສວ່າ ລູກສອນໄຟນັ້ນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບປ້ອງກັນ ທາງອາກາດຂອງຊີເຣຍ ແລະຖືກຍິງຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໃນຕອນບ່າຍໆ ຂອງວັນອາທິດຜ່ານມາ.
ຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ສະໜອງລູກສອນໄຟໃຫ້ແກ່ລະບົບປ້ອງກັນຂອງຊີເຣຍ.
ໂຄສົກຂອງໄຊປຣັສເທີກີ ເອີ້ນເຫດລູກສອນໄຟຕົກໃສ່ດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ "ຜົນຕາມມາອັນບໍ່ດີ" ຂອງສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ໄຊປຣັສກຣິສກັບເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີການສະຫລຸບທີ່ແນ່ນອນໃດໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ລູກສອນໄຟນັ້ນລະເບີດຂຶ້ນ.
ໄຊປຣັສໄດ້ຖືກແບ່ງເປັນສອງເຂດ ລະຫວ່າງ ໄຊປຣັສເທີກີທີ່ຢູ່ທາງເໜືອ ແລະ ໄຊປຣັສກຣິສທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້.
ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມປອງດອງຊາດຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເຮັດມາເປັນເວລາ 45 ປີ ຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດເທື່ອ.
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