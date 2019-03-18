ຫລາຍກວ່າ 150 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຫາຍສາບສູນໃນວັນອາ
ທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ ໄອດາຍ ໄດ້ຜັດເຂົ້າສູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ຂອງອາຟຣິກາ ທີ່ເມືອງໂມຊຳບິກກັນ ຂອງເບຣາ ທີ່ໄດ້ຖືກຖະຫຼົ່ມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ທິມສະຫະພັນສະພາກາແດງສາກົນ ແລະບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມສະພາ
ກາແດງ (IFRC) ໄດ້ໄປເຖິງເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອ
ສັ່ງຊາສະພາບການ ທີ່ອົງການໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານເຈມີ ເລີເຊີກຣ໌ ຜູ້ນຳພາທີມໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການສັ່ງຊາເບິ່ງທາງອາກາດວ່າ “ສະ
ພາບການຮ້າຍແຮງ. ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ປາກົດວ່າ 90 ເປີເຊັນ
ຂອງເຂດດັ່ງກ່າວຖືກທຳລາຍໝົດ.
ສະຫະປະຊາດຄາດຄະເນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນໃນໂມຊໍາບິກ ມາລາວີ
ແລະຊິມບັບເວ ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ. ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກຖະ
ໜົນຫົນທາງ ແລະໂທລະສັບ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດທຸກຈົນ ແລະເຂດຊົນນະບົດ.
ພາຍຸໄຊໂຄລນໄດ້ຜັດເຂົ້າໜ້າດິນໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາໃກ້ກັບຊາຍຝັ່ງເມືອງເບຣາ
ໂມຊຳບິກ ດ້ວຍລົມແຮງເກືອບ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພາຍຸໄດ້ເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປທາງພາກຕາເວັນຕົກເຂົ້າສູ່ມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ.
ໂຄສົກໂຄງການອາຫານໂລກ ທ່ານຮາເວ ເວີຣຮູແຊລ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະ
ຄອນເຈນີວາວ່າ “ພາຍຸລະດູຮ້ອນໄຊໂຄລນໄອດາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ເກີດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ໄດ້ມີຢູ່ແລ້ວໃນໜ້າດິນທີ່ພາກໃຕ້ຂອງມາລາວີ ແລະພາກຕາເວັນຕາ
ເວັນອອກຂອງຊິມບັບເວ.”
ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າປະມານ 122 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຊິມບັບເວ ແລະມາ
ລາວີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊິມບັບເວ ໃນວັນອາທີດວານນີ້ໄດ້ມີການຢືນຢັນວ່າການເສຍ
ຊີວິດມີ 65 ຄົນ.
ຢູ່ໃນເຂດຈີມານີມານີ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊິມບັບເວ ໃນວັນອາດທິດ ພວກທະ
ຫານໄດ້ຊ່ວຍກູ້ໄພພວກນັກຮຽນ 200 ຄົນ ແລະພະນັກງານຈາກໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຖືກຕັດ
ຂາດຈາກນ້ຳຖ້ວມ ແລະຂີ້ຕົມ.
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