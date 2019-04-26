ພາຍຸໝຸນ ຫລື ໄຊໂຄລນເຄນເນັດ (Kenneth) ໄດ້ປະທະພາກເໜືອຂອງ ໂມຊຳບິກໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານໄພສຸກເສີນຂອງປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາແຫ່ງນັ້ນ ເວົ້າວ່າ 30,000 ຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປຈາກຂົງເຂດທີ່ຄາດວ່າ ຈະຖືກລົມພາຍຸປະທະ.
ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດເວົ້າວ່າ ພາຍຸໄຊໂຄລນເຄນເນັດ (Kenneth) ອາດຈະນຳເອົາຄື້ນຟອງນ້ຳທີ່ຍວກສູງເຖິງ 5 ແມັດ ແລະນຳເອົານ້ຳຝົນປະມານ 600 ມິລິແມັດມາເຖໃສ່.
ພາຍຸໄຊໂຄລນເຄນເນັດ (Kenneth) ທີ່ເຄື່ອນລົງມາຫາໂມຊຳບິກ ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຖືກພາຍຸໄຊໂຄລນອີດ້າຍທີ່ອົງການສະຫະປະຊາດຂະໜານນາມໃຫ້ວ່າ “ເປັນພາຍຸທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຫົວນຶ່ງຢູ່ໃນສະຖິຕິຂອງຊີກໂລກທາງໃຕ້” ປະທະໃສ່ບໍ່ໄດ້ພໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຕືອນວ່າ ພາຍຸໄຊໂຄລນເຄນເນັດ (Kenneth) ອາດຈະເປັນພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າພາຍຸໄຊໂຄລນອີດ້າຍນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມັນມຸ້ງໜ້າໄປຫາເຂດທີ່ບໍ່ ເຄີຍຊິນກັບພາຍຸແບບນັ້ນມາກ່ອນ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ໂມຊຳບິກໄດ້ຖືກປະທະໂດຍພາຍຸໄຊໂຄລນ ສອງຫົວພ້ອມກັນໃນລະດູນຶ່ງ, ອີງຕາມໂຄສົກປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາດ.
ກ່ອນຈະໄປເຖິງໂມຊຳບິກພາຍຸເຄນເນັດໄດ້ຜັດຜ່ານປະເທດໂກໂມຣົສ (Comoros), ຊຶ່ງເປັນປະເທດຢູ່ໃນເກາະດອນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໄປ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ