ໃນຂະນະທີ່ລະດັບນ້ຳຖ້ວມໄດ້ຫຼົດລົງຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ອາຟຣິກາ ບ່ອນພາຍຸໄຊ
ໂຄລນພັດເຂົ້າຖະຫລົ່ມ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງເລີ້ມຊັ່ງຊາ ເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການ ໃນໄລ
ຍະປານກາງ ແລະໄລຍະຍາວ ຮວມທັງ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານສຸຂະພາບແລະການປັບປຸງເພື່ອກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດ.
ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການອາຫານໂລກ ທ່ານເດວິດ ບິສລີ ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້“ສຳລັບປີ
2019 ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ຈະຮ້າຍແຮງ ເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ທ່ານເບສລີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວີດີໂອ ໂດຍ ໃຫ້ຂໍ້
ສັງເກດວ່າ “ຜົນລະປູກຢູ່ໃນບັນດາເຂດເຫລົ່ານີ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນໂມຊຳບິກ ໄດ້ຖືກ
ທຳລາຍໝົດ. ເພາະສະນັ້ນ ການເກັບກ່ຽວສຳລັບລະດູນີ້ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໝົດ ແລະ
ໂອກາດສຳລັບລະດູຕໍ່ໄປນັ້ນ ມີຈຳກັດທີ່ສຸດ.”
ຫົວໜ້າຫ້ອງການມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານມາກ ໂລຄັອກ ກ່າວວ່າ “ຫຼາຍ
ຮ້ອຍພັນເຮັກຕາ ຂອງເນື້ອທີ່ປູກຝັງແມ່ນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ. ບັດນີ້ມີພຽງສອງ
ຫຼືສາມອາທິດ ໃນການກະກຽມເກັບກ່ຽວເລັກນ້ອຍ ແລະ ປູກຝັງເພື່ອເກັບກ່ຽວເລັກ
ນ້ອຍ. ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນການຫວ່ານກ້າ ແລະເຄື່ອງ
ມືຕ່າງໆແລະປຸຍ ຢ່າງໜ້ອຍ ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີໂອກາດສຳລັບການເກັບກ່ຽວເລັກນ້ອຍ
ໃນທ້າຍປີ.”
ໄຊໂຄລນອີແດ ໄດ້ພັດຖະຫລົ່ມເຂົ້າໂມຊຳບິກ ມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ໃນກາງເດືອນ
ມີນາຜ່ານມາ ໂດຍນຳເອົາລົມແຮງ ຝົນຕົກໜັກ ແລະພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ. ເກືອບ 900
ຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສາມປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ອີກຫຼາຍຄົນໄດ້
ຫາຍສາບສູນ ແລະຄວາມຫວັງທີ່ຈະພົບເຫັນເຂົາເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່ແມ່ນໝົດໄປແລ້ວ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງຊິມບັບເວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເຟຣ
ເດີຣິກ ຶຊາວາ ກ່າວເຖິງພວກທີ່ຫາຍສາບສູນວ່າ “ນ້ຳ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ
ນັ້ນ ເປັນນ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແຂ້. ເປັນນ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊ້າງນ້ຳແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່
ຖືກພົບເຫັນອີກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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