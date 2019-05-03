ລົມພາຍຸໝຸນ ຫລືໄຊໂຄລນ (Cyclone) ຟານີ (Fani) ໄດ້ປະທະຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກຂອງອິນເດຍ, ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຝົນຕົກໜັກ ແລະລົມພັດແຮງ.
ລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ປະທະຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງລັດໂອດິສຊາ (Odisha) ໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
ຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ ຕົກຢູ່ໃນແລວຂອງລົມພາຍຸໄຊໂຄລນຫົວນີ້ພັດຜ່ານໄປ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຝັ່ງທະເລທີ່ນອນຢູ່ບ່ອນຕ່ຳແຫ່ງນັ້ນ ພາກັນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳເຕືອນຂອງລັດຖະບານ ແລະພາກັນຍົກຍ້າຍໜີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມີແຜນການທີ່ຈະຍ້າຍຄົນຫລາຍພັນຄົນອອກໄປຈາກເຂດນັ້ນອີກ.
ເຄື່ອງຈັບຄວາມແຮງຂອງພາຍຸໄຊໂຄລນທີ່ຊື່ວ່າ Tropical Storm Risk ຊຶ່ງແປວ່າ ຄວາມສ່ຽງໄພໃນການຖືກລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ໄດ້ຈັດໃຫ້ລົມພາຍຸໄຊໂຄລນ ຟານີ ເປັນປະເພດ 4, ຊຶ່ງຍັງອີກຂັ້ນນຶ່ງກໍຈະຮອດລະດັບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
"ການທຳລາຍໃຫ້ກ້ຽງ" ຄືຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນທີ່ລົມພາຍຸຟານີ (Fani) ເຮັດຂຶ້ນ, ອີງຕາມພວກພະຍາກອນອາກາດ.
ພວກນັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ມີຫລັງຄາ ໃຫ້ໄປຊອກຫາບ່ອນຢູ່ທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນກ່ອນນັ້ນ. ລົມພາຍຸຟານີ (Fani) ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຫລັກເສົາໄຟຟ້າ ແລະຫລັກໂທລະສັບລົ້ມລົງ.
ປະຊາຄົມທັງຫລາຍທີ່ໜີຈາກຝັ່ງທະເລ ໄປພາກັນຊອກຫາບ່ອນປອດໄພເພື່ອ ຫລົບໜີຈາກນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄາດວ່າ ປະລິມານນ້ຳຝົນ ທີ່ຕົກປະມານ 20 ຫາ 25 ຊັງຕີແມັດຈະກະຈາຍໄປທົ່ວເນື້ອທີ່ອັນກວ້າງໆ.
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