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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກອງ​ທັບ​ ສຫ​ລ ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ ບໍ່​ໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ໃນ​ປະ​ເທດ​ ຕົນໄດ້

ທ່ານ​ມາກ ແອ​ສ​ເປີ (Mark Esper), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລວງ​ຂ່າວຢູ່ ໃນ​ນະ​ຄອນ Paris, ວັນ​ທີ 7 ກັນ​ຍາ, 2019

ກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງດຳ​ເນີນ​ງານ ​ຮ່ວມກັນ​ກັບ​ບັນ​ດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, ໃນ​ລັດ ແລະ​ໃນທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຢູ່​ແນວ​ໜ້າ ​ໃນ​ການຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດບໍ່​ໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ມາ​ແຊກ​ແຊງ​ໄດ້.

ທ່ານ​ມາກ ແອ​ສ​ເປີ (Mark Esper), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ນັບ​ແຕ່ນີ້​ຕໍ່​ໄປ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ເລືອກ ຕັ້ງ​ຈະ​ເປັນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ທີ່ຍາວ​ນານ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຂອງກອງ​ທັບ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າກະ​ຊວງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຫາ​ທາງ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ຊາດ.

"ເສັ້ນແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ສົງ​ຄາມ ກັບສັນ​ຕິ​ພາບດຽວນີ້​ແມ່ນ​ມົວໆ", ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານແອ​ສ​ເປີ ທີ່ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ ຂອງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຜ່ານທາງ​ຄອມ​ພິວເຕີ ຫລື cyberspace. ທ່ານ ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ຂົງ​ເຂດ​ການ​ເຮັດສົງ​ຄາມຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປແລ້ວ."

ທ່ານ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ "ຄູ່​ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຕີ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເສຍ​ຫາຍ ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ຕ້ອງໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນ​ແບບດັ້ງ​ເດີມຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ​ວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເປັນພາກໃຈ​ກາງ ໃນການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທະ​ຫານ ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ປີ 2020 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປແລ້ວ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຊາວ​ປາຍ​ຄົນ ​ທີ່​ຢາກ​ຫາ​ທາງ​ເອົາປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​.

ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ການ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍບົດ​ບາດຂອງກອງ​ທັບ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄວາມຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນໃນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ແລ້ວນີ້ກໍ​ຕາມ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດແມ່ນຢູ່ແນວ​ຫລັງ​ໂດຍ​ທີ່ມີ​ທີມ​ງານປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີຢູ່​ຕັ້ງ​ຫ​ລາຍ ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເອີ້ນເອົາ​ໄປ​ຊ່ວຍກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ຫລື DHS ໄດ້, ຖ້າ​ຫາກ​ຕ້ອງ​ການ.

"ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທີມ​ງານ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອ​ງກັນຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແບບ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ ແບບ​ມີ​ການປະສານ​ງານກັນ ກັບ DHS ໃນ​ການ​ຮັບ​ມືກັບ ເຫດ​ການທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານແອດ ວີ​ລ​ສັນ (Ed Wilson), ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​, ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທີ່​ກ່າວ​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ໃນ​ຕອນນັ້ນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ດ້ານນີ້.

ແຕ່​ທ່ານ​ ແອ​ສເປີ (Esper) ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແມ່ນຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຫ້ມີ​ບົດ​ບາດ​ຂອງທະ​ຫານຫລາຍ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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