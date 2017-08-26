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ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ໃນໂລກ ນັບ​ມື້​ເພີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອຄົນຍິ່ງໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​​ແນັດ ເພີ້ມຂຶ້ນ

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ທ້າວ Julian Assange ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ Wikileaks ທີ່ພິມຂໍ້ມູນທີ່ລັກເຈາະມາໄດ້ອອກທາງ Internet ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ລະບຽງຂອງທູດເອກົວດໍປະຈໍາອັງກິດ.

ນັບ​ແຕ່ຕາຂ່າຍສາຍ​ໄຟຟ້າຈົນ​ເຖິງ​ບໍລິສັດ​ໃຫຍ່​ໆ ບໍ່ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະ​ຫລີກລ້ຽງຈາກ​ການ​ຖືກລັກ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ໄດ້. ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ເວົ້າວ່າ ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄົນ​ເຮົາ ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຕໍ່ການໃຊ້​ອິນ​ເຕີແນັດ ນັບ​ມື້ນັບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ Jonathan Homer ຢູ່​ສູນ​ກາງປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ທາງອິນ​ເຕີ​ເນັດ ​ແລະ​ການ​ລວມສູນ​ດ້ານການສື່ສານ​ຂອງ​ກະຊວງວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ຊາດ​ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ "​ໃນ​ແຕ່​ລະມື້ ອິນ​ເຕີແນັດ ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຂອງເຮົາ​ນັບ​ມື້ນັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ນາມ​ວ່າ​ເປັນ​ບຸກຄົນ, ​ເປັນ​ບໍລິສັດ ​ແລະ​ເປັນລັດຖະບານ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ເຊິ່ງກັນ​ ແລະ​ກັນ ​ແລະ ກໍ​ໄດ້​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​ເນັດເປັນ​ກະ​ດູກ​ສັນຫລັງ​ຂອງ​ການ​ສື່ສານນໍາ​ກັນ ​ແລະການຮ່ວມ​ມື​ກັນ. ​ນີ້ກໍໝາຍຄວາມ​ວ່າ ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ທໍາການ​ໂຈມ​ຕີເພີ້ມຂຶ້ນປະກົດ​ອອກມາ​ໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ຮ້າຍ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້."

ທ່ານ Homer ​ເຮັດ​ວຽກຮ່ວມ​ກັບ​ທີ​ມງານ ທີ່ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ບັນດາອົງການ​ລັດຖະບານ​ກາງ, ລັດຖະບານ​ທ້ອງຖິ່ນ ​ແລະ​ບັນດາ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່​ສໍາຄັນ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດ​ກັບ​ມາ​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ໄດ້ ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ອະນາຄົດອີກ. ທ່ານ​ກ່າວອີກ​ວ່າ "​ໃນ​ແຕ່​ລະອາ​ທິດ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ບິນ​ໄປ ​ແລະ​ຕອບ​ສະໜອງການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ອົງການ​ທີ່​ຖືກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຄັ້ງນຶ່ງ​ໃນ​ຊີວິດ."

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