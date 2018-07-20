ການໂຈມຕີ ທາງອິນເຕີແນັດ ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສຫລ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່

ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໄມໂກຣຊອຟ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຈາະຂໍ້ມູນໄດ້ແນໃສ່
ການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງຜູ້ສະໝັກຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສະ
ມາຊິກສະພາຕໍ່າທີ່ຈະມີການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2018 ນີ້ ແຕ່ວ່າການໂຈມຕີໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ
ແລະກໍຖືກຂັດຂວາງ.
ທ່ານທອມ ເບີຣຕ໌ ຮອງປະທານບໍລິສັດໄມໂກຣຊອຟເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມ
ເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ໃຊ້ໂດເມນທຽມຂອງໄມໂກຣຊອຟ ເປັນບ່ອນເຂົ້າໄປຫາໜ້າ ເພື່ອການໂຈມຕີໃນການ
ຫຼອກລວງທາງອິນເຕີແນັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທີ່ຈະລະບຸວ່າແມ່ນ
ຜູ້ສະໝັກຄົນໃດ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າ ໂດຍໄດ້ອ້າງເຫດຜົນຄວາມເປັນຫ່ວງໃນດ້ານ
ສ່ວນໂຕ.
ທ່ານເບີຣຕ໌ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງປະຈຳປີ ທີ່ເມືອງອັສ
ເປີນ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄົນທັງໝົດຜູ້ທີ່ ເພາະວ່າຢູ່ໃນໜ້າທີ່ການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ທີີ່ອາດຕົກເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກການສືບລັບ ພ້ອມດ້ວຍເປັນຈຸດ
ໃນການລົບກວນການເລືອກຕັ້ງ.”
ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ບອກເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການໂຈມຕີຫຼອກລວງທາງອິນເຕີແນັດດັ່ງກ່າວ
ເຖິງແມ່ນວ່າກົນລະຍຸດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ກັບພວກທີ່ໃຊ້ໂດຍນັກສືບຣັດເຊຍ ເພື່ອແນ
ເປົ້າໃສ່ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນແລະເດໂມແຄຣັດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸ
ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2016.
ທ່ານເບີຣຕ໌ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດໄມໂກຣຊອຟ ໄດ້ປະສານງານ ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ
ແລະສາມາດທັບມ້າງໂດເມນທຽມນັ້ນລົງໄດ້. ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ບໍ່ມີພະ ນັກງານໂຄ
ສະນາຫາສຽງຄົນໃດໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ໃນການໂຈມຕີຫຼອກລວງທາງອິນເຕີແນັດ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ການເປີດເຜິຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເກິດຂຶ້ນຫລັງຈາກ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໃນນະຄອນແຮລຊິງກີ ປະເທດຟິນ
ແລນ ລຸນຫຼັງ ການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ. ທ່ານ
ທຣໍາໄດ້ເຂົ້າຂ້າງກັບທ່ານປູຕິນ ໂດຍສະໜັບສະໜູນຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ໃນການກ່າວຢ້ຳ
ວ່າປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ໃນປີ 2016.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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