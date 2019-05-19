ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍສິບພັນຄົນໃນ 8 ລັດ ໄດ້ລຽນແຖວກັນຢູ່ສະຖານທີ່ເລືອກ
ຕັ້ງ ເພື່ອປ່ອນບັດຄະແນນສຽງ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບສຸດທ້າຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການເລືອກຕັ້ງດົນ 39 ມື້ຂອງ ອິນເດຍ ສິ້ນສຸດລົງ.
ຈາກບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 59 ບ່ອນ ທີ່ມີໃຫ້ແຂ່ງຂັນເອົາໃນວັນອາທິດ
ມື້ນີ້, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ, ທີ່ເມືອງ ວາຣານາສີ ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງສັກສິດຂອງສາ
ສະໜາ ຮິນດູ, ໃນລັດ ອັດຕາ ປຣາເດັສ (Uttar Pradesh).
ໃນຂະນະທີ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໃນເມືອງແຫ່ງວັດຈຳນວນຫຼາຍ, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາດັ່ງ
ກັບການສະຫຼຸບທີ່ຕົກລົງກັນໄດ້ແນ່ນອນແລ້ວນັ້ນ, ຜົນຄະແນນສຳລັບພັກຊາດນິຍົມສາ
ສະໜາຮິນດູ, ບາຣາຕິຢາ ຈານາຕາ ຫຼື BJP ຂອງທ່ານ ໂມດີ, ເຊິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມແຂ່ງ
ຂັນເພື່ອກຳຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງນັ້ນ, ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນປານໃດ.
ພັກທີ່ມີຄະແນນຄຽງຂ້າງພັກ BJP ນັ້ນ ແມ່ນພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນຄື ພັກລັດຖະສະພາ,
ທີ່ຕໍ່ສູ້ສຳລັບການຟື້ນຟູດ້ານການເມືອງ ພາຍໃຕ້ຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ ຣາຮູລ
ການດີ, ແລະ ບັນດາພັກທີ່ມີອຳນາດໃນພາກພື້ນຫຼາກຫຼາຍ.
ຫຼັງຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຮ້ອນແຮງນັ້ນ, ບັນດານັກວິເຄາະການ
ເມືອງໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກ BJP ຍັງຄົງເປັນພັກທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ. ແຕ່ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ
ຜ່ານຈຸດເຄິ່ງທາງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈະຂຶ້ນກັບວິທີທີ່ພັກດັ່ງກ່າວ ສ້າງຜົນງານໃນລັດທີ່ເປັນດິນ
ແດນໝາກຫົວໃຈ ຂອງຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜາຮິນດູນັ້ນແນວໃດ, ຄືລັດ ອັດຕາ ປຣາເດັສ,
ເຊິ່ງແມ່ນລາງວັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັກ BJP ໄດ້ຮັບ 71 ບ່ອນນັ່ງ
ຈາກ 80 ບ່ອນນັ່ງໃນປີ 2014, ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມ
ລົ້ນ.
ການປ່ອນບັດແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ 13 ລັດ ສຳລັບບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້. ລັດທີ່ມີປະຊາຊົນ 200 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງບັນດາສະມາຊິກສະ
ພາສ່ວນໃຫຍ່ ໄປປະຈຳໜ້າທີ່ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດນັ້ນ, ໄດ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງການ
ແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງທີ່ດຸເດືອດ ທີ່ຕໍ່ສູ້ໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານທັງຫຼາຍເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມພັກ BJP.
ດ້ວຍການທີ່ບໍ່ເອົາຫົວຊາກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນໃນອະດີດນັ້ນ, ສອງພັກການເມືອງ
ໃນພາກພື້ນທີ່ມີຊົນຊັ້ນຕ່າງກັນ ທີ່ຄວບຄຸມກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ
ໄດ້ຮວມຕົວກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພັກ BJP ທຳການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາກກວ່າໃນປີ 2014.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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