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ຄິວບາ ສະເໜີ ໃຫ້ປະຕິຮູບ ລັດຖະທຳມະນູນ

ປະຊາຊົນຍ່າງຜ່ານລັດຖະສະພາ, ເຊິ່ງວຽກງານການປັບປຸງສ້ອມ ແປງກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ນະຄອນຫຼວງ ຮາວານາ, ຄິວບາ. 10 ມີນາ, 2016.

ຄິວບາ ມີກຳນົດ ທີ່ຈະດຳເນີນການປ່ຽນແປງທາງການເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ແຜນ
ການທີ່ຖືກສະເໜີ ສຳລັບການປະຕິຮູບລັດຖະທຳມະນູນ.

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງທັງຫຼາຍ ສຳລັບລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງປະເທດ
ເກາະດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນ ໜັງນຶ່ງພິມ ແກຣນມາ, ເຊິ່ງ
ແມ່ນໜັງສືພິມຫຼັກ ຂອງລັດຖະບານ.

ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆລວມມີການສ້າງຕັ້ງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ, ແຍກບົດບາດຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານ ແລະ ປະມຸກລັດອອກຈາກກັນ.

ປະທານາທິບໍດີ ຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ ເຊິ່ງແມ່ນການດຳລົງຕຳແໜ່ງ 5 ປີສອງ
ສະໄໝລຽນຕິດ.

ນອກນີ້ ລັດຖະບານໃໝ່ຍັງຈະຮັບຮູ້ຕະຫຼາດເສລີ ແລະ ຊັບສິນເອກະຊົນ ແລະ ການ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດນຳ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ພັກຄອມມູນິສ ຈະຍັງຄົງ “ເປັນກຳລັງນຳໜ້າຂອງສັງຄົມ ແລະ ລັດ
ຢູ່ຄືເກົ່າ.”

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງທີ່ຖືກສະເໜີຂຶ້ນນັ້ນໃນ
ວັນເສົາວານນີ້.

ການຮັບຮອງຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການລົງປະຊາມະຕິທົ່ວໄປ.

ຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ມີຂຶ້ນພຽງສາມເດືອນ ໃນລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ
ມິເກລ ດີແອສ-ການາລ (Miguel Diaz-Canal), ຜູ້ທີ່ໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ
ຟີແດລ ແລະ ທ່ານ ຣາອູລ ຄາສໂຕຣ, ເຊິ່ງແມ່ນນັກປະຕິວັດຄົນສຳຄັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກ
ຄອງເກາະ ປະເທດຄອມມູນິສມາເປັນເວລາເກືອບ 60 ປີ. ມັນຈະມາທົດແທນລັດຖະ
ທຳມະນູນປີ 1976 ຂອງປະເທດ.

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