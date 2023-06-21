ສຳລັບພວກນັກຂ່າວ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະຈຳນວນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງຂອງຄິວບາແລ້ວ ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມາພ້ອມກັບການຂົ່ມຂູ່ ການກ່າວຫາວ່າເປັນສາຍລັບຂອງຊີໄອເອ ແລະຖືກກົດດັນໃຫ້ມິດງຽບ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍໃຫ້ອອກໄປ.
ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ອົງການຂ່າວ 14ymedio.com ໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ເປັນປະຈຳຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງລັດຖະບານຄິວບາ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງໂຢອານີ ຊານເຈັສ ນຶ່ງໃນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ.
ຕຳຫຼວດເອີ້ນພວກນັກຂ່າວວ່າ “ທະຫານຮັບຈ້າງ” ຫຼືສາຍລັບຊີໄອເອ ແລະໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ ຫຼືບໍ່ກໍຂູ່ເຂັນຕໍ່ຄອບຄົວຂອງທີມງານ ທ່ານນາງກ່າວ. ພວກເຂົາ ເວົ້າວ່າ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທີມງານຈະສູນເສຍວຽກເຮັດກັບລັດຖະບານ ຖ້າພວກນັກຂ່າວຫາກຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເວັບໄຊ 14ymedio.
ໃນບາງກໍລະນີ ພວກນັກຂ່າວໄດ້ຖືກກົດດັນ ໃຫ້ເດີນທາງໄປຈາກຄິວບາແບບບໍ່ມີມື້ກັບ ໂດຍຕຳຫຼວດການເມືອງ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍພະແນກ ນຶ່ງ ທີ່ແນໃສ່ການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດ.
ເຖິງແມ່ນເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນກໍຕາມ ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງເວັບໄຊຂ່າວດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໄດ້ຍອມລົດລະ ໃນຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານນາງຊານເຈັສກ່າວ.
“ພວກເຮົາຢືນຢັດ ໃນການສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເປັນນັກຂ່າວອິດສະຫຼະ. ທີ່ເວັບໄຊ
14ymedio ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຫຼາຍໆຢ່າງ” ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຄິວບາ. “ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກລາຍງານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການເປີດເສລີປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ໃດມື້ນຶ່ງ. ອຳນາດການປົກຄອງກາສໂຕຣ ຈະຕ້ອງພັງພິນາດໃດມື້ໃດມື້ນຶ່ງ.”