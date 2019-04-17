ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຈະປະກາດການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ປະເທດເວ
ເນຊູເອລາ ພ້ອມທັງຄິວບາ ແລະນິກາຣາກົວ ໃນການເຄື່ອນໄຫວເທື່ອຫລ້າສຸດ ຕໍ່ຕ້ານ
ບັນດາລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ.
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການ
ຂັບໄລ່ ທ່ານນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ລົງຈາກອຳນາດ ແລະຮັບຮູ້ຜູ້ນຳສະພາ ທ່ານຮວນ ກວາ
ອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງບົດບາດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມນຳ ໂດຍອີກ
50 ປະເທດ.
ກ່ອນໜ້າຄຳຖະແຫຼງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນໄມອາມີ ໂດຍທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານທ່ານໄດ້ ເນັ້ນໜັກ
ໃສ່ທາງເລືອກທັງໝົດ ທີ່ຍັງມີຢູ່ ກ່ຽວກັບ ເວເນຊູເອລາ ໂດຍມີຄວາມກັງວົນວ່າ ປະເທດ
ອາເມຣິກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “ໃກ້ຈະຮອດຈຸດຂອງການປ່ຽນແປງແລ້ວ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຂອງຖະບານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການ ໂອນ
ອຳນາດຢ່າງສັນຕິ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າຈະຕ້ອງມີການໂອນ ອຳນາດ.
ປ່ອຍໃຫ້ມາດູໂຣ ແລະພັກພວກຂອງລາວ ເປັນຫ່ວງວ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ.”
ໃນການຕອບຄຳຖາມ ຂອງນັກຂ່າວວີໂອເອ ກ່ຽວກັບການໝົດຄວາມອົດທົນຕໍ່ການລົງ
ໂທດໜັກຂຶ້ນໂດຍວໍຊິງຕັນ ໃນໝູ່ພວກທະຫານເວເນຊູເອລາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປ່ຽນຝ່າຍຢ່າງ
ງຽບໆ ມາສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານກວາອີໂດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກ່າວວ່າ “ຄວາມ
ກົດດັນຢ່າງເຕັມທີ່” ທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ເມື່ອສາມເດືອນທີ່
ຜ່ານມາ “ແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທັງໝົດປະຕິບັດງານບໍ່ໄດ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະກ່າວວ່າ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່
ໄປບໍ່ມາ.”
ສ່ວນນຶ່ງໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົດທ່ານມາດູໂຣອອກຈາກອຳນາດ
ນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ກົດດັນຕໍ່ຄິວບາເພີ້ມຂຶ້ນ.
“ຄວາມກົດດັນແທ້ຈິງທີ່ສູງສຸດຂອງລັດຖະບານເວເນຊູເອເອລາໃນເວລານີ້ ແມ່ນຕໍ່
ຊາວຄິວບາ 20,000 ຫາ 25,000 ຄົນ” ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ.
“ແຕ່ສຳລັບຊາວຄິວບາ ແລະຣັດເຊຍແລ້ວ ມັນອາດຈະແລ້ວໄປແລ້ວໃນປັດຈຸບັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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