ຕຳຫລວດຄິວບາໄດ້ປາບປາມພວກຈັດການປະທ້ວງໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ ລົງໄປປະຈຳຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ການປະທ້ວງ ທີ່ຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຈັດຂຶ້ນນັ້ນ.
ລັດຖະບານຄິວບາໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີ "ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ" ແລະກ່າວເຕືອນຝ່າຍຄ້ານວ່າ ຈະຕົນບໍ່ປະນິປະນອມຕໍ່ການກະທຳທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຕ້ານການປະຕິວັດ" ແລະກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ. ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຕົນເຊື່ອວ່າການປະທ້ວງແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການແຊກແຊງຂອງສະຫະລັດ, ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດ.
ກ່ອນການເດີນຂະບວນທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ປິດລ້ອມເຮືອນຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວແລະ ນັກຂ່າວອິດສະຫລະ ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເຮືອນໄປ.
ບັນດານັກຂ່າວກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມຢຸດເຊົາການປະທ້ວງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກຜູ້ນຳປະທ້ວງ ແລະບັນດານັກຂ່າວອອກໄປຂ້າງນອກ.
ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງລາຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມ ພວກຕໍ່ຕ້ານຄົນສຳຄັນ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນຈະມີການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ວາງແຜນໄວ້, ລວມທັງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານມານູແອລ ຄູແອສຕາ ມໍຣູອາ (Manuel Cuesta Morua); ທ່ານນາງເບີຕາ ໂຊເລີ (Berta Soler), ຜູ້ນໍາຂອງຂະບວນການ ການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງສິດທິຂອງສະຕີໃນຊຸດສີຂາວຫລື Ladies in White Ladies ແລະສາມີຂອງທ່ານນາງ ໂຊເລີ (Soler), ທ່ານແອນໂຈລ ໂມຢາ (Angel Moya).
ອົງການຂ່າວ AFP ຍັງລາຍງານອີກວ່າ ຕຳຫຼວດປະກອບອາວຸດໃນເຄື່ອງແບບໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເກືອບທຸກແຈໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບໄດ້ລາດຕະເວນຕາມສວນສາທາລະນະ ແລະສະໜາມຫຼວງຂອງເມືອງ.
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄິວບາໄດ້ປິດລ້ອມເຮືອນຂອງທ່ານຢູເນຍ ກາເຊຍ ອາກິວເລີຣາ (Yunior Garcia Aguilera), ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມ ອາຊີປີເອລາໂກ (Archipiélago), ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ວາງແຜນໃນການເດີນຂະບວນໃນວັນຈັນ ວານນີ້.
ທ່ານກາເຊຍ (Garcia) ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປເດີນຂະບວນດ່ຽວໃນຕອນບ່າຍ ວັນອາທິດຜ່ານມາ, ແລະທ່ານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຖືດອກກຸຫລາບສີຂາວດອກ ດຽວເພື່ອສະແດງການຫນັບສະຫນູນແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນໄດ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງ ທ່ານໄດ້ ເພາະວ່າທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານຖືກປິດລ້ອມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ.
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