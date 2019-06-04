ຕຳຫຼວດຮັງກາຣີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນພວກເຄາະຮ້າຍ 2 ຄົນ ຈາກອຸປະຕິ
ເຫດເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນການຕຳກັນລະຫວ່າງເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ແລະເຮືອສຳລານ
ໃນແມ່ນ້ຳດານູບ.
ພວກນັກດຳນ້ຳ ໄດ້ພົບເຫັນສົບຂອງແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຂ້າງນອກເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Mermaid
ທີ່ຈົມລົງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນເຂດທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດ ໃນນະ ຄອນຫຼວງ Budapest.
ສົບຄົນທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຖືກລາກຂຶ້ນມາ ທີ່ເມືອງແຫ່ງນຶ່ງ ປະມານ 100 ກິໂລແມັດ ທີ່ຢູ່ທາງ
ໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ຳນັ້ນ.
ພວກຜູ້ໂດຍສານ 19 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Mermaid ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ ແລະພວກນັກກູ້ໄພ ກ່າວວ່າ ມັນເກືອບວ່າ ບໍ່ມີໂອກາດ ທີ່ຈະພົບເຫັນພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ອີກແລ້ວ.
ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ 33 ຄົນ ແລະພວກລູກເຮືອຊາວຮັງກາຣີ 2 ຄົນ ແມ່ນຢູ່ໃນເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Mermaid ໃນຂະນະທີ່ເຮືອດັ່ງກ່າວແລ່ນຄຽງຂ້າງກັນກັບເຮືອສຳລານ Viking ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້.
ກ້ອງຖ່າຍພາບວົງຈອນປິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອສຳລານ Viking ໄດ້ຕຳກັບເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Mermaid ໃນຂະນະທີ່ເຮືອທັງສອງລຳ ແລ່ນຜ່ານຂົວ Margit ທີ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳດານູບນັ້ນ.
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