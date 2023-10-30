ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສະໜາມບິນທີ່ສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ດາເກັສຕານ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນລົງຈອດຂອງເຮືອບິນເພື່ອຊອກຫາຜູ້ໂດຍສາຍທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງ ແທລ໌ ອາວີບ ຂອງ ອິສຣາແອລ, ອີງຕາມບັນດາອົງການຂ່າວຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ການລາຍງານຕ່າງໆໃນສື່ສັງຄົມ. ອົງການຂ່າວ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມເຮືອບິນ, ເຊິ່ງເປັນຂອງບໍລິສັດເຮືອບິນບັນທຸກ Red Wings ຂອງ ຣັດເຊຍ. ວິດີໂອໃນສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນໃນຝູງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກທຸງ ປາແລັສໄຕນ໌ ແລະ ຄົນອື່ນໆໄດ້ພະຍາຍາມປີ້ນລົດຕຳຫຼວດ.
ຄຳຂວັນຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ແມ່ນສາມາດໄດ້ຍິນຈາກຄົນທີ່ຮ້ອງອອກມາ ແລະ ບາງຄົນໃນຝູງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກວດກາໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາຮອດນັ້ນ, ເຊິ່ງປາກົດວ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະລະບຸຕົວຜູ້ທີ່ເປັນຊາວ ອິສຣາແອລ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງພາກພື້ນ ດາເກັສຕານ ໄດ້ກ່າວວ່າຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ດ້ວຍສອງຄົນມີອາການສາຫັດ.