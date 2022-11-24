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ວັນພະຫັດ, 24 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ຍີ່​ປຸ່ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​​ຕົກ​ໃຈ ດ້ວຍ​ການ​ຍິງ​ປະ​ຕູ ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ ​ຂອງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ເຕະ​ບານ​ໂລກ

ນັກ​ຫຼິ້ນ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ ພາ​ກັນ​ສະ​ຫຼອງ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕາ​ກູມະ ອາ​ຊາ​ໂນະ ຍິງ​ປະ​ຕູ​ທີ​ສອງ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເຕະ​ບານ​ໂລກ​ສາຍ E ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຢ​ຍ​ຣະ​ມັນ ກັບ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ສາ​ກົນ​ຄາ​ລີ​ຟາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 23 ພະ​ຈິກ 2022.

ການ​ຍິງ​ປະ​ຕູ​ຂອງ​ນັກ​ເຕະ​ສຳ​ຮອງ ຣິດ​ຊຸ ໂດນ (Ritsu Doan) ແລະຕາ​ກຸ​ມາ​ຣະ ອາ​ຊາ​ໂນະ (Takumara Asano) ໃນ 15 ນາ​ທີ​ສຸດ​ທ້າຍ ເຮັດ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ ຊະ​ນະ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແຊ້ມ​ສີ່​ສະ​ໄໝ​ ຢ່າງ​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເຕະ​ບານ​ໂລກ​ສາຍ E ທີ່​ປະ​ເທດ​ກາ​ຕ້າ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ເຢຍ​ຣ​ະມັນ​ໄດ້​ຄອບ​ງຳ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ທີ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ສາ​ກົນ​ຄາ​ລີ​ຟາ ແລະມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ ​ໃນ​ນາ​ທີ ທີ 33 ​ດ້ວຍການ​ຍິງ​ລູກ​ໂທດ ໂດຍອິ​ລ​ຄາຍ ກັນ​ດ​ວນ (Ilkay Guendogan) ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ປະຕູ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ຊູ​ອິ​ຊິ ກອນ​ດະ (Shuichi Gonda) ເຮັດ​ຜິດ​ກະ​ຕິ​ກາ ​ຕໍ່​ປີກ​ຫຼັງ ເດ​ວິດ ອອມ (David Raum.)

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ປະ​ຕູ​ທີ​ສອງ​ບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ການ​ບຸກ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ແມ່ນມີເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ​ຍັງ​ຜົນເຮັດໃຫ້ທີມ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ມີ​ຄະ​ແນນນຳ​ມາ​ທັນ​ແລະ​ຈາວ​ກັນ ໂດຍ​ການ​ຍິງ​ປະ​ຕູ​ຂອງໂດນ ​ແລະອາ​ຊາ​ໂນະ ໄດ້​ຍິງ​ ອີກ​ປະ​ຕູ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ 8 ນາ​ທີ​ຕໍ່​ມາ ເຮັດໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ຊະ​ນະ.

​ສະ​ເປນ ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ຄອ​ສ​ຕາ​ຣິ​ກາ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ 7 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເຕະ​ບານ​ໂລກ​ ສອງ​ປະ​ຕູ​ແມ່ນ​ຍິງ​ໂດຍ​ ​ເຟີ​ຣານ ທໍ​ເຣັ​ສ (Ferran Torres) ແລະ​ອີກ​ຫ້າ​ປະ​ຕູ​ທີ່​ເຫຼືອ​ ແມ່ນ​ຍິງ​ໂດຍ​ນັກ​ເຕະ​ຄົນ​ອື່ນໆ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂ່າວ​ໃຫ້​ທີມ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຮູ້ ​ທີ່​ກາ​ຕ້າ.

ສຳ​ລັບໂຄ​ຣ​ເອ​ເຊຍ ແມ່ນ​ຈາວ​ກັນ 0 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0 ກັບ​ໂມ​ຣັອກ​ໂກ ທີ່ຫາ​ກໍ​ເລີ້ມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນໃນ​ສາຍ F ​ຢູ່ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາອາ​ລ-ເບ (Al Bayt) ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ ນີ້.

ແບ​ລ​ຈ້ຽມ​ຊະ​ນະ​ກາ​ນາ​ດາ 1 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ ຂອງ​ສາຍ F ​ຄື​ກັນ ທັງໆ​ທີ່​ກາ​ນາ​ດາ​ໄດ້​ຫຼິ້ນ​ດີ​ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຄິ່ງ​ທຳ​ອິດ ແຕ່​ກໍ​ພາດ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ແບ​ລ​ຈ້ຽມ ​ເວ​ລານີ້ ແບ​ລ​ຈ້ຽມ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ສາຍ ແລະໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມານີ້ ກາ​ນາ​ດາ ຈະ​ລົງ​ແຂ່ງ​ກັບ​ໂຄ​ຣ​ເອ​ເຊຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແບ​ລ​ຈ້ຽມ
ຈະ​ສູ້​ກັບ​ໂມ​ຣັອກ​ໂກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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