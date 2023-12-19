ຄຳເຫັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນ “ກຳລັງເປັນພິດຕໍ່ເລືອດ” ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຜູ້ຕຳໜິວິຈານທ່ານ, ດ້ວຍການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປຽບທຽບຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃສ່ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ອາດອຟ ຮິດເລີ.
“ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເປັນພິດຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ,” ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການປາກົດຕົວໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດ ນິວ ແຮມເຊີ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຢູ່ທົ່ວໂລກ, ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຂົ້າມາ ໃນປະເທດຂອງເຮົາ, ຈາກອາຟຣິກາ, ເອເຊຍ, ທົ່ວທຸກແຫ່ງຂອງໂລກ.”
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສເກືອບ 90 ນາທີນັ້ນ, “ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ອ້າງຕົນເອງວ່າ ເປັນແບບຢ່າງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນແບບອະດີດຜູ້ນຳ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ອາດອຟ ຮິດເລີ, ຍົກຍ້ອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ ໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລົງແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍການສັນຍາວ່າຈະປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງ ອາເມຣິກາ,” ໂຄສົກການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ, ທ່ານນາງ ແອມມາ ມູສຊາ.
ທ່ານ ຮິດເລີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ເຢຍຣະມັນ ນຶ່ງທົດສະວັດຫຼັງຈາການພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ລົ້ມແຫຼວຂອງທ່ານນັ້ນ, ໄດ້ກໍ່ການຂ້າງລ້າງເຜົ່າພັນທີ່ໄດ້ສັງຫານ 6 ລ້ານຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂລກເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສ່ວນຫຼາຍຂອງທ່ານ ຮິດເລີ ແມ່ນຊາວຢິວ, ແຕ່ລະບອບການປົກຄອງນາຊີ ຂອງທ່ານກໍໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ ຊາວຢູໂຣບພະເນຈອນ, ປະຊາຊົນ ສລາວິກ ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ຮັກເພດດຽວກັນ, ແລະ ລ່ວງລະເມີດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນມະນຸດ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອສາຍເຢຍຣະມັນ ເຊື່ອມໂຊມຢ່າງເປັນລະບົບ.