ຄຳຕັດສິນຂອງສານໃນມຽນມາ ໃສ່ໂທດຈຳຄຸກ 7 ປີ ພວກນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີສອງຄົນ ໃນຖານລະເມີດ ກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງຊາດ ໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງໂກດ
ແຄ້ນ ພາຍໃນແລະນອກປະເທດ ຊຶ່ງພວກນັກວິເຄາະໄດ້ເອີ້ນວ່າ ແມ່ນການໂຈມຕີສິດ
ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກຂອງສື່ມວນຊົນ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຜູ້ພິພາກສາສານໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ເຂດເໜືອ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ
ທ້າວ ວາ ໂລນ ກັບ ທ້າວ ຈໍ ໂຊ ໂອ ມີຄວາມຜິດຕໍ່ບັນຍັດ ທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຊາດ
ຊຶ່ງແມ່ນກົດໝາຍທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ແຕ່ນົມນານ ຕອນທີ່ປະເທດນີ້ຍັງໃຊ້ຊື່ວ່າພະມ້ານັ້ນ,
ທັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງອັງກິດ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 14 ປີ.
ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍ ທີ່ ນະຄອນຢາງກຸ້ງ ເຂດເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ທຳການສືບສວນເລື້ອງການສັງຫານຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຊາວໂຣຮິງຢາ 10 ຄົນ ໃນໜູ່ບ້ານ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດຣາໄຄນ໌ ໃນອັນທີ່ມີພວກທະຫານເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳ.
ທ້າວ ວາ ໂລນ ກັບ ທ້າວ ຈໍ ໂຊ ໂອ ກ່າວວ່າ ມີບາງຄົນ ໄດ້ສົ່ງມອບເອກກະສານໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຈະເຊື້ອເຊີນພວກກ່ຽວໃຫ້ໄປຮັບປະທານອາຫານ ແລ້ວກໍຈັບພວກເຂົາເຈົ້າໄປ. ການດຳເນີນຄະດີຍັງຄົງກ່າວຫາວ່າ ທັງສອງຖືກຈັບກຸມ ໃນການລາດຕະເວນປະຈຳການ ຕອນທີ່ເອກກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ການໃຫ້ປາກຄຳໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຂໍ້ຄວາມການຟ້ອງຮ້ອງ. ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ຕຳຫຼວດ ນາຍຮ້ອຍ ໂມ ຢານ ນຽງ ໄດ້ຮຽກໂຕ ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສານວ່າ ພວກນັກຂ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກວາງແຜນຢ່າງຈົງໃຈ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີກທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຈູດເຜົາບົດຄວາມຂອງເພິ່ນ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳອະທິບາຍໃດ້.
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