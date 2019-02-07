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ວິ​ກິດ​ການ​ທາງນ​ການ​ເມືອງ​​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ຈົມ​​ເລິກລົງ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ ເມື່ອ​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ ຕໍ່​ຜູ້​ນຳຂັ້ນ​ສູງ ອີກ​ສອງ​ຄົນ

​ທ່ານ Ralph Northam, ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດເວີ​ຈີ​ເນຍ (ກາງ) ຍ່າງ​ລົງ​ຂັ້ນໄດ​ໄປກັບ​ທ່ານ​ຮອງຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ, ທ່ານ Justin Fairfax (ຂວາ) ແລະ​ທ່ານ Mark Herring, ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2018

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ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ໄດ້ຈົມເລິກລົງ​ໄປ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເມື່ອ​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ເປັນເລື້ອງໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ ຕໍ່​ຜູ້​ນຳຂັ້ນ​ສູງອີກ​ສອງ​ຄົນ ໂດຍ​ທີ່​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ຣາ​ຟ ນໍ​ດຳ (Ralph Northam), ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ຍ້ອນ​ມີ​ຮູບ​ທີ່​ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ການ​ຈຳ​ແນກຜີວ​ພັນ​ນັ້ນແລ້ວ.

ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ ມາກ​ຄ໌ ເຮີ​ຣິງ (Mark Herring) ໄດ້​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານໄດ້​ທາ​ໜ້າ​ຕົນ​ເອງ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ແຕ່ງ​ໜ້າສີ​ນ້ຳ​ຕານ​ແກ່​ ໂດຍ​ທຳ​ທ່າ​ວ່າ ທ່ານເປັນ​ນັກ​ຮ້ອງ​ແບບ​ແຣັບ ຊາວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຢູ່​ໃນງານ​ລ້ຽງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້ 19 ປີນັ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ປະ​ພຶດນັ້ນ ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ໃນ​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມຜູ້​ນຶ່ງ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້ ແລະ​ເຂົ້າ​ໃຈເຖິງຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ເຈັບ​ປວດ​ທີ່ການ​ກະ​ທຳຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າອາດໄດ້ສ້າງ​ໃຫ້ຄົນ​ອື່ນ ຢ່າງແຂງ​ກະ​ດ້າງ ແລະບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນຫຍັງ​ໝົດ."

ທ່ານ ເຮີຣິງເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ "ຮູ້​ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ຊຶ້ງ, ເລິກ​ຊຶ້ງ​ຫລາຍ​ອີ່​ຫລີ," ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ 40 ປີ​ກ່ອນນັ້ນ "ບໍ່​ມີ​ທາງທີ່​ຈະ​ສໍ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ການ​ເປັນ​ຄົນທີ່ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ກັບ​ກາຍ​ມາ​ເປັນຢູ່​ໃນ​ທຸກມື້ນີ້."

ທ່ານ ນໍທຳ (Northam) ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດເວີ​ຈີ​ເນຍທີ່​ຖ່າຍ​ໃນ​ປີ 1984 ຕອນ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລນັ້ນ
ທ່ານ ນໍທຳ (Northam) ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດເວີ​ຈີ​ເນຍທີ່​ຖ່າຍ​ໃນ​ປີ 1984 ຕອນ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລນັ້ນ

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ທ່ານຢູ່​ໃນ​ຫລາຍມື້​ຕໍ່​ໜ້າ​ນີ້ຈະ "ເປັນ​ການສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ" ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ລາ​ອອກ​ຫລືບໍ່.

ທ່ານ​ເຮີ​ຣິງ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ທ່ານ ນໍທຳ (Northam) ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ​ລາ​ອອກ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໜ້າ​ປຶ້​ມ​ຢູ່​ໃນ​ປຶ້ມ​ຮູບປະຈຳປີຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ຖ່າຍ​ຕອນຮຽນຈົບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແພດ​ສາດ​ໃນ​ປີ 1984 ໄດ້​ປາ​ກົດ​ອອກ​ມາຊຶ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ -- ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ທາ​ໜ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ສີ​ດຳ ແລະ​ອີກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ໃສ່​ຊຸດຄຸມ​ຫົວຂອງ​ກຸ່ມ Ku Klux Klan ທີ່​ຈຳ​ແນກ​ຜີວ​ພັນ​ນັ້ນ.

ທຳ​ອິດ ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ, ແລ້ວ​ນຶ່ງອາທິດຕໍ່​ມາ ​ກໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດໄປ. ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ໄດ້​ເອົາ​ສີ​ລາ​ຜັດ​ເກີບ​ສີ​ດຳ​ ທາ​ໜ້າ​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເບິ່ງຄືວ່າ​ເປັນ​ນັກ​ຮ້ອງໄມ​ໂຄ ແຈັກ​ສັນ (Michael Jackson) ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ເປັນ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ໃນ​ປີ 1984.

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