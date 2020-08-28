ອາຊະຍາກຳ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ນັກພະນັນ ແລະ ແກັ່ງຈາກ ຈີນ ໃນ ລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວພັນກັບນັກພະນັນແລະແກັ່ງຈາກ ຈີນ ໃນ ລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພາະວ່າ ການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນ-ປາບປາມຂອງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນ ລາວ ບໍ່ມີປະສິດ ທິພາບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນດານັກຫຼິ້ນການພະນັນ ແລະ ກຸ່ມແກັ່ງອາຊະຍາກອນຈີນໃນລາວ ຍັງມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະຂອງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ປີ 2018-2019 ນັ້ນ ທາງການລາວໄດ້ຈັບກຸມອາຊະຍາກອນຊາວຈີນ ທີ່ກະທຳຄວາມຜິດໃນລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງຕົວໃຫ້ກັບທາງການຈີນ ຈຳນວນ 313 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນສໍ້ໂກງເງິນຈາກຊາວຈີນດ້ວຍກັນ ໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ເກີນກວ່າ 1,200 ກໍລະນີທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າໃນການສໍ້ໂກງຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຢວນ.
ສ່ວນທ່ານບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍອມຮັບວ່າ ບັນຫາອາຊະຍາກຳໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າເຖື່ອນ-ໜີພາສີ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ້ມມາດຕະການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ເຂດ 39 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຊຶ່ງມີຊາວຕ່າງຊາດໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຈີນ ໄດ້ເດີນທາງມາຫຼິ້ນການພະນັນຢູ່ທີ່ບ່ອນກາສິໂນ King Roman ນັ້ນ ເປັນກໍລະນີພິເສດ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບົວຄົງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫັນເອົາກໍາລັງທະຫານ-ຕຳຫຼວດລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງແກ້ໄຂປາກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ໃນ 39 ບ້ານຈຸດສຸມ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ແລ້ວກະມາຮອດດຽວນີ້ ກະຍັງສືບຕໍ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່. ໃນການລົງນີ້ແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ-ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ບັນຫາການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍກັບຂໍ້ພິພາດຂອງພົນລະເມືອງ ການປັບປຸງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ກໍແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ.”
ໂດຍນັບແຕ່ເດຶອນກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັບກຸມແລະສົ່ງຊາວຈີນ ທີ່ລັກລອບເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໂດຍຜິດກົດໝາຍກັບຄືນໄປຈີນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ Covid-19 ໃນລາວແລ້ວ ກໍຍັງມີສາເຫດມາຈາກເຫດການທີ່ຊາວຈີນ ໄດ້ສັງຫານຊາວຈີນດ້ວຍກັນເຖິງ 4 ສົບ ແລະພະຍາຍາມຫລົບໜີໄປກັບພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຈີນ 8 ແສນຢວນ ເງິນໄທ 5 ໝື່ນບາດ ແລະ ຊິປພະນັນ 1 ແສນຢວນ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍບຖືກຈັບກຸມ ເພາະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການຖືກຍິງໃນປະຕິບັດການຈັບກຸມຂອງຕຳຫຼວດລາວ ສ່ວນພັນລະຍາຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ຍັງສາມາດຫລົບໜີໄປໄດ້ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍວ່າ ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະມີສາເຫດມາຈາກການມົ້ວສຸມເສບຢາແລະຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມແກັ່ງຕ່າງໆ ຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີງານທຳແລະບໍ່ມີໂອກາດໃນດ້ານການສຶກສາແລ້ວ ການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນແລະປາບປາມ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳນັ້ນ ກໍນັບເປັນສາເຫດທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການສະກັດກັ້ນແລະການຕ້ານການລັກລອບການລໍາລຽງຂົນສົ່ງການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ຍັງມີລັກສະນະບ່ອນເຄັ່ງບ່ອນຍານ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມຕໍ່ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານຂອງຕົນ ພໍ່ແມ່ຈຳນວນນຶ່ງປະຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກາຍເປັນພາລະຂອລັດແລະສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບໃນການປິ່ນປົວແລະລ້ຽງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ຕຳຫຼວດລາວ ຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 13,900 ກວ່າຄົນ ຈາກ 9,430 ກວ່າຄະດີ ຢຶດຢາບ້າ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ ຢາໄອຊ໌ ກວ່າ 2 ໂຕນ ກັນຊາ 6.3 ໂຕນ ຝິ່ນກວ່າ 500 ກິໂລກຣາມ ໂຄເຄນ 8 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີ 10 ໂຕນ ອາວຸດປືນແລະອຸປະ ກອນສື່ສານກວ່າໝື່ນລາຍການ.
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