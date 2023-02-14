ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ລູກເຮືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແນມບໍ່ເຫັນຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນແສງເລເຊີຂອງຈີນ

ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເມື່ອໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ແນເປົ້າ ໝາຍ “ແສງເລເຊີລະດັບຂອງກອງທັບ” ໃສ່ພວກລູກເຮືອຂອງຟີລິບປິນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ແສງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບອດຊົ່ວຄາວ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ກໍາປັ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປບໍລິເວນ ນ່ານນໍ້າ ທີ່ມີຂໍ້ພິພາດກັນຢູ່ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້.
ໃນຮູບພາບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນແສງສີຂຽວ ສ່ອງມາຈາກກໍາປັ່ນຂອງຈີນ.
ປະເທດອື່ນໆ ກໍໄດ້ພາກັນປະນາມ ຕໍ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວຂອງຈີນເຊັ່ນກັນ.
ພວກລູກເຮືອຂອງຟີລິບປິນ ກໍາລັງພາກັນຂົນສົ່ງອາຫານ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ໄປໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານ ທີ່ປະຈຳການໃນກໍາປັ່ນລຳນຶ່ງ ຢູ່ບໍລິເວນຫາດ ໂທມັສ ທີສອງ, ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງ 195 ກິໂລແມັດຈາກແຂວງປາລາວານຂອງຟີລິບປິນ.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ ຍັງໄດ້ປະນາມ ຕໍ່ກໍາປັ່ນຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີ “ແບບອັນຕະ ລາຍ” ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ກໍາປັ່ນຂອງຟີລິບປິນ.
ຈີນ ອ້າງເອົາກຳມະສິດທັງໝົດໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້, ແຕ່ປະເທດອື່ນໆ ກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດບາງສ່ວນ ໃນຂົງເຂດທະເລແຫ່ງນີ້ເຊັ່ນກັນ.