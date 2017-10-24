ປະຊາຊົນໄທ ກຽມອຳລາ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຕໍ່ກະສັດ ພູມີພົນ ອະດຸນຍະເດດ

ໂດຍກຳນົດໃສ່ກາງລະດູລົມມໍລະສຸມທີ່ກຳລັງມີຝົນຢູ່ປະເທດໄທ ບັນດາຜູ້ໄວ້ອາໄລ
ຫລາຍກວ່າ 250 ພັນຄົນ ພາກັນກຽມ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພະຣາຊທານພະເພີງ
ສົບ ມື້ລາງກະສັດພູມີພົນ ອະດຸນຍະເດດ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮັກ ແລະຫວງແຫນຂອງປະຊົນ
ຊາວໄທ.
ກະສັດພູມີພົນ ທີ່ມີພະຊົນມາຍຸ 88 ພັນສາ ທີ່ໄດ້ສະເດັດສະວັນນະຄົດໄປໃນເດືອນ
ຕຸລາປີກາຍນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໄປດອຍໄວ້ໂດຍມີຜູ້ໄວ້ທຸກເກືອບ 13 ລ້ານຄົນລຽນແຖວຕໍ່
ຫາງກັນເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອສະແດງການອຳລາກະສັດຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງປະ
ເທດມາເປັນເວລາ 70 ປີ.
ໃນປີ 2006 ຊຶ່ງໄດ້ມີການສະຫຼອງກະສັດຂອງໂລກເນື່ອງໃນວັນຂຶ້ນຄອງບັນລັງຄົບ
ຮອບ 60 ປີ ຂອງກະສັດພູມີພົນ. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາໄວ້ອາໄລ ໃຫ້ພະອົງ. ພິທີອັນ
ສະຫງ່າງາມ ທີ່ກຳກັບໂດຍພະຣາຊໂອລົດຂອງພະອົງ ແລະຜູ້ສືບບັນລັງ ກະສັດມະ
ຫາວະຈິຣາລົງກອນ ຊຶ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະສັດແລະຣາຊະວົງຈາກຫຼາຍ
ກວ່າສິບປະເທດ ຮວມທັງອັງກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ພູຖານ ເລໂຊໂທ ສະວີເດັນແລະເນເທີແທນ.
ບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດຕ່າງປະເທດຈາກເອເຊຍ ຢູໂຣບ ອາຟຣິກາແລະອອສເຕຣເລຍ ກໍໄດ້ພາກັນເຂົ້າຮ່ວມ. ສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ກະສັດພູມີພົນ ໄດ້ຊົງປະສູດ ໃນປີ 1927
ທີ່ເມືອງ Cambridge ລັດ Massachusetts ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ
ປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis.
ທ່ານ Gavan Butler ນັກການເສດຖະກິດການເມືອງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Syd-
ney ແລະນັກປະຖະກະຖາທີ່ຜ່ານມາໃນປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ກະສັດພູມີພົນ ຍັງສືບ
ຕໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ຮັກຫອມຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຫລາຍໆຊົ່ວຄົນ.
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