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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖືວ່າ ຈະ​ເກີດຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ຢູ່​ລັດໂຄ​ໂຣ​ລາ​ໂດ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫລວດ​ປະ​ຈຳ​ໂຮງ​ຮຽນຊອກ​ຫາ​ແມ່​ຍິງອາ​ຍຸ 18 ປີຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ສົງ​ໄສວ່າ ​ທຳ​ກາ​ນ​ນາບ​ຂູ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນັກ​ຮຽນໂຮງ​ຮຽນ ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ໂຄ​ລອມ​ບາຍ​ນ໌ ໃນ​ເມືອງລິດ​ໂທ​ລ​ທັນຂອງລັດໂຄ​ໂລ​ຣາ​ໂດ ເລ​ີກ​ໂຮງ​ຮຽນ, ​ວັນ​ທີ 16 ເມ​ສາ 2019

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ຕຳ​ຫລວດ​ຢູ່​ໃນ​ລັດໂຄ​ໂຣ​ລາ​ໂດ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ແມ່​ຍິງອາ​ຍຸ 18 ປີຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ສົງ​ໄສວ່າ ​ທຳ​ກາ​ນ​ນາບ​ຂູ່ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປິດ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄວ້ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍ​ເຂດ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ເດັນ​ເວີ (Denver). ການ​ນາບ​ຂູ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ກ່ອນ​ຈະ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 20 ປີ​ ຂອງ​ເຫດການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ໂຄ​ລອມ​ບາຍ​ນ໌ (Columbine) ໃນ​ເມືອງລິດ​ໂທ​ລ​ທັນ (Littleton) ຂອງລັດໂຄ​ໂຣ​ລາ​ໂດ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ຫລື FBI ແລະ​ຕຳ​ຫລວດ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໂຕ​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ວ່າ ແມ່ນ​ນາງ ໂຊ​ລ ເພ​ອິ​ສ (Sol Pais), ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງລັດໂຄ​ໂຣ​ລາ​ໂດໃນຄ່ຳ​ຄືນວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ “ແລະ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ນາບ​ຂູ່ຢູ່​ໃນເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານ ນະ​ຄອນເດນ​ເວີ (Denver)," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງຫ້ອງການ​ຕຳ​ຫລວດ​ເຂດ​ຄາວ​ຕີເຈັ​ຟ​ເຟີ​ຊັນ (Jefferson County) ທີ່​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ເຟັ​ສ​ບຸກ (Facebook).

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ້ມ​ເຕີມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫລືບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ນາງ ເພ​ອິ​ສ (Pais) ມາ​ຈາກ​ໃສ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ນາງ​ ມີ​ອາ​ວຸດ ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ສຸດ.

“ພວກ​ເຮົາ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ກຳ​ລັງ​ສອບ​ສວນ​ເບິ່ງວ່າ ​ມີ​ສິ່ງ​ໃດທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ທີ່​ອາດ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງຫ້ອງການ​ຕຳ​ຫລວດ​ໃນ​ເຂດ​ຄາວ​ຕີເຈັ​ຟ​ເຟີ​ຊັນ (Jefferson County) ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ.

​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານໂຮງ​ຮຽນ ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ໂຄ​ລອມ​ບາຍ​ນ໌ ບ່ອນ​ທີ່ນັກ​ຮຽນ 2 ຄົນ ຍິງສັງ​ຫານໝູ່ ໃນວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ 1999 ກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ກອບ​ກູ້​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄວ​້
​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານໂຮງ​ຮຽນ ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ໂຄ​ລອມ​ບາຍ​ນ໌ ບ່ອນ​ທີ່ນັກ​ຮຽນ 2 ຄົນ ຍິງສັງ​ຫານໝູ່ ໃນວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ 1999 ກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ກອບ​ກູ້​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄວ​້

​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍຂອງ​ການ​ຖືກ​ນາບ​ຂູ່ນັ້ນ ມີໂຮງ​ຮຽນ ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ໂຄ​ລອມ​ບາຍ​ນ໌ (Columbine) ບ່ອນ​ທີ່ນັກ​ຮຽນ 2 ຄົນ ຄື ທ້າວດາຍ​ແລນ ຄ​ລີ​ໂບ​ລ​ດ໌ (Dylan Klebold), ອາ​ຍຸ 17 ປີ, ແລະທ້າວ ເອີ​ຣິກ ​ແຮ​ຣິ​ສ (Eric Harris) ອາ​ຍຸ 18 ປີ ໄດ້​ສັງ​ຫານຊີ​ວິດ​ຂອງ 13 ຄົນ ແລະ​ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 24 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ກ່ອນ​ຈະ​ຂ້າ​ໂຕ​ເອງ​ຕາຍ ໃນວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ 1999.

ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທີ່ຈະເກີດ​ການກໍ່​ຄວາມຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ​ອັນ​ແສນເຈັບ​ປວດ ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ສຳ​ລັບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແຫ່ງນັ້ນ. ໃນ​ມື້​ນຶ່ງ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາຜ່ານ​ມາ, ໂຮງ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບການ​ນາບ​ຂູ່​ສອງ​ຄັ້ງ, ຄົນ​ທີ່​ໂທ​ມາ ​ນາບ​ຂູ່​ອ້າງວ່າ ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ວາງລະ​ເບີດ​ຫລາຍ​ລູກ ຢູ່​ໃນໂຮງ​ຮຽນມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ໂຄ​ລອມ​ບາຍ​ນ໌ (Columbine) ແລະມີ​ລາຍ​ງານອີກຄັ້ງ​ນຶ່ງວ່າ ມີ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ມີ​ປືນ ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ. ​ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຫຍັງ​ທັງ​ສອງ​ຄັ້ງ​ນັ້ນ.

ເມື່ອ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ຕໍ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ ຫລາຍເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ພ້ອມ​ທັງມີ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ພວກ​ຊອກ​ຮູ້ ຊອກ​ເຫັນ​ ທີ່​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເດີ່ນ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ຊຶ່ງ​ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍ​ມີ​ຫລາຍສິບ​ຄົນ​ຕໍ່​ມື້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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