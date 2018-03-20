ການປາບປາມ ທີ່ນອງເລືອດ ພົວພັນກັບ ຄອບຄົວ ພັນລະຍາ ຂອງ ນາຍົກ ຮຸນເຊນ

ບໍລິສັດນຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບການປາບປາມທີ່ນອງເລືອດ ໃນວັນ 8 ເດືອນມີນາ ຢູ່ ໃນກຳປູ
ເຈຍ ເວລາກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຍິງພວກປະທ້ວງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຈູດບ້ານເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແມ່ນນຳພາໂດຍຫຼານສາວ ຂອງພັນລະຍາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຮຸນເຊນ ທ່ານນາງບຸນຣານີ ອີງຕາມບັນທຶກລັດຖະບານກຳປູເຈຍ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕຳຫຼວດຫຼາຍສິບຄົນ ແລະສາລະ
ວັດທະຫານ ໄດ້ເປີດສາກຍິງເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ ທີ່ພາກັນປະທ້ວງຜູ້ທີ່ໄດ້ປິດກັ້ນຖະໜົນຫົນ
ທາງໃນແຂວງກຣະແຈະໂດຍພົວພັນກັບການຈູດຢ້າວເຜົາເຮືອນ ແລະສະມາຊິກປະ
ຊາຄົມໄດ້ຖືກຈັບ ລະຫວ່າງການບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໃນຕອນເຊົ້າວັນດັ່ງກ່າວ
ຈາກສວນປູກຢາງພາລາ.
ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນໄດ້ຖືກຍິງຢູ່ທິ່ສວນຢາງພາລາເມໝົດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານຜີທະນູ ໃນຂະ
ນະທີ່ຄົນອື່ນໆອ້າງວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກທຸບຕີ ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະ ນຸດໄດ້ເຫັນ
ເຫດການ ແລະການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກກ່າວຫາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສານປະຈຳແຂວງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະຕຳ ຫຼວດ ເປັນຜູ້ສັ່ງໃຫ້ມີການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມໜັງສືຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ທີ່ວີໂອເອ
ໄດ້ຮັບ.
ທ່ານກິມ ຊົກລີບ ແລະທ່ານກິມ ຈຳເຣືອນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ວ່າເປັນຫົວໜ້າສວນຢາງພາ
ລາເມໝົດຂອງຂໍ້ມູນການຈົດທະບຽນ ທັງຂອງກະຊວງການຄ້າຊຸດກ່ອນ ແລະຊຸດປັດ
ຈຸບັນແລ້ວ ແມ່ນພວກລູກສາວຂອງທ່ານນາງບຸນ ຣານີ ບັນ ຊຳເລັນ ເປັນເຈົ້າຂອງ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດສວນຢາງເມໝົດ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ບອກຊື່ຂອງນາງ ໄດ້
ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບພວກຫົວໜ້າຂອງບໍລິສັດ
ດັ່ງກ່າວ.
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