ການປະກາດ ປັດສະປໍ ວັກຊີນ COVID-19 ໄດ້ດຶງດູດ ປະຊາຊົນ ການາດາ ໃນແຂວງ ບຣີດຕິສ ໂຄລຳເບຍ ໄປສັກຢາວັກຊີນ

ປະເທດ ການາດາ ແມ່ນກຳລັງຈະປະເຊີນກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ຄື້ນທີສີ່ ຍ້ອນການຂາດແຄນຢາວັກຊີກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ປະ ຊາຊົນ ການາດາ ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາ ໂດຍທີ່ປະມານເຄິ່ງ ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງ ອອນທາຣີໂອ, ເຊິ່ງມີນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຕັ້ງຢູ່.
ແຕ່ຢູ່ແຂວງ ບຣີຕິສ ໂຄລຳເບຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ກໍ້າຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດນັ້ນ, ສະຖານະການແມ່ນດີກວ່າ, ສິ່ງຕ່າງໆແມ່ນເປີດກວ່າ. ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດໂຄງການພິສູດຫຼັກຖານການສັກຢາໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນສັງຄົມ. ເຊິ່ງນັ້ນໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍລົງທະບຽນເພື່ອສັກຢາວັກຊີນ.
ປະຊາຊົນໃນແຂວງ ບຣີຕິສ ໂຄລຳເບຍ ແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄປມາໄດ້ສະບາຍ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການຮັກສາອະນາໄມກັບການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສໃນແຂວງນັ້ນ. ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອລາວ ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “ໃນແງ່ຂອງຮ້ານອາຫານ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງນັ້ນ, ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຊື່ອໝັ້ນໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ກຳນົດອອກມາ ໂດຍລັດຖະບານແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. ສະຖານະການແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະດີຫຼາຍຢູ່ພີ້. ມັນເປີດຫຼາຍກວ່າຖ້າທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ. ແລະ ພວກເຮົາຄິດວ່າໃນອະນາຄົດມັນຈະສືບຕໍ່ໄປເປີດອອກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ມັນກໍຈະມີ ປັດສະປໍຢາວັກຊີນສະນັ້ນຄົນຈຶ່ງຮູ້ສຶກປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ. ແລະ ສຳລັບປັດສະ ປໍຢາວັກຊີນນັ້ນ ແມ່ນມີສຳລັບແຂວງ ບຣີຕິສ ໂຄລຳເບຍ ເທົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນທົ່ວ ການາດາ. ມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນລະ ຫວ່າງກາງເດືອນກັນຍາ. ແລະ ປະຊາກອນທົ່ວໄປກໍພໍໃຈກັບມັນ.”
ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ລົງທະບຽນສຳລັບໂຄງການສັກຢາວັກຊີນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 40 ປີ. ພາຍໃນສອງວັນທຳອິດຂອງອາທິດນີ້ ມີປະຊາຊົນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 40 ປີ 12,904 ຄົນໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ 11,301 ຄົນ ໄດ້ຈອງນັດການສັກຢາ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ CBC.
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