ຄອບຄົວລາວ ອາເມຣິກັນ ໃນລັດອາແຄນຊໍ ພາກັນຕິດໂຄວິດ ທັງໝົດ 9 ຄົນ ລວມທັງ ພໍ່ແລະແມ່

ໃນວັນເສົາທ້າຍອາທິດ ກ່ອນໜ້າວັນພັກບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving Holiday ນ້ອງຊາຍຂອງຍານາງໄພວັນ ປະເສີດສັກ ຢູ່ທີ່ເມືອງເຊັນເຕີຕັນ ລັດອາແຄນຊໍ ໄດ້ຈັດງານວັນເກີດຢູ່ບ້ານຂອງລາວ ຕໍ່ມາສາມວັນ ຄອບຄົວທັງໝົດຂອງນ້ອງຊາຍ ນ້ອງສາວແລະຜົວ ກໍໄດ້ກວດພົບວ່າ ເປັນບວກຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ລວມທັງໝົດ 9 ຄົນ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຍານາງ ໄພວັນ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍຄົນທີສາມ ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງຣໍເຈີ ລັດອາແຄນຊໍ ເຊັ່ນກັນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ລາວ. ນອກນັ້ນ ແມ່ຂອງຍານາງ ກໍມີອາການໄອຮຸນແຮງ ແລະກວດພົບວ່າ ມີເຊື້ອໂຄວິດ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ. ຍານາງຍັງກ່າວອີກວ່າ ພໍ່ຂອງລາວ ອາຍຸ 90 ປີ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ 2 ເຂັມແລ້ວ ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບລາວ ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ແລະເມື່ອຍຫຼາຍ ໃນວັນອາທິດ ແລ້ວຢາກນອນຢູ່ສະເໝີ ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງເປັນຫ່ວງ ແລະຢາກພາພໍ່ໄປໂຮງໝໍໃນວັນຈັນ ແຕ່ລາວເລົ່າເຖິງວັນນັ້ນວ່າ
“ນອນບໍ່ຢາກລຸກມາກິນເຂົ້າກິນນ້າຫັ້ນແຫລະ ຂ້ອຍປຸກເພິ່ນຂຶ້ນມາກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ແຕ່ເພິ່ນກໍເພຍຫຼາຍ ເພິ່ນຮູ້ສຶກວ່າເພຍຫຼາຍ ຕອນເປັນແມ່ນທ້າຍອາທິດ ແລ້ວວ່າສິພາໄປໂຮງໝໍໃນມື້ວັນຈັນຫັ້ນຫນະ ບັດນີ້ເພິ່ນຕື່ນຂຶ້ນມາວັນຈັນ ເອົາລຸກຂຶ້ນມາອາບນ້ຳກິນເຂົ້າ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ກິນເຂົ້າເທື່ອ ອາບນ້ຳກ່ອນ ລະອາບນ້ຳແລ້ວ ລາວລຸກຂຶ້ນນັ່ງ ນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລາວ ຫນ້າຕາຂອງລາວຊີດເຢັນໝົດເລີຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງໂທຫາ 911 ມາເອົາລາວ.”
ເພິ່ນໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ Covid-19 ແຕ່ອາການຂອງເພິ່ນບໍ່ຮຸນແຮງ, ຫຼັງຈາກທ່ານໝໍກວດເບິ່ງອາການຂອງເພິ່ນທຸກຢ່າງແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປພະແນກຟື້ນຟູເປັນເວລາສອງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນພະແນກຟື້ນຟູຢູ່ນັ້ນ ພວກລູກເຕົ້າຂອງທ່ານບົວລຽນ ຈັນທະລັງສີ ໝົດທຸກຄົນຈາກຕ່າງລັດ ກໍໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມພໍ່ ດັ່ງທີ່ຍານາງໄພວັນກ່າວວ່າ:
“ອ້າຍນ້ອງທັງໝົດກໍຂ້ຽວໄປຫາລາວຢູ່ໂຮງໝໍ ປ່ຽນຜຽນກັນໄປຈອບເບິ່ງລາວ ລະປຸ້ມລຸມກັນ ບັດນີ້ຄົນຢູ່ຕ່າງລັດ ຄືນ້ອງສາວຜູ້ນຶ່ງຢູ່ ຢູທາ ນາງແກ ເພິ່ນກະຂ້ຽວມາ ນ້ອງສາວອີກ ຢູ່ຄາລີຟໍເນຍ ເພິ່ນກໍຂ້ຽວມາຫາພໍ່ ສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນ ແມ່ນຢູ່ອາແຄນຊໍ ໝົດ ແລະມີແຕ່ສອງຄົນນີ້ຢູ່ຕ່າງລັດ ແຕ່ວ່າ ມາຄົບໝົດ.” ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ເພິ່ນກໍຈະຍິ້ມແຍ້ມເມື່ອເຫັນພວກເຮົາ. ມັນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີກຳລັງໃຈ ກຳລັງໃຈກໍເປັນຢາວິເສດ."
ປັດຈຸບັນນີ້ ຄອບຄົວຂອງທ່ານບົວລຽນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນເມືອງຣໍເຈີ ລັດອາແຄນຊໍ ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຂ່າວດີຂອງການຫາຍຈາກໂຄວິດຂອງພໍ່ແລະແມ່ ພ້ອມທັງບຸນວັນຄຣິສມັສ ແລະປີໃໝ່ສາກົນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ນຳດ້ວຍ.
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