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ເກີດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ ລາວ ໃນຊ່ວງວິກິດການ COVID-19

ຕຳຫຼວດລາວ ນັ່ງຢູ່ໃນລົດ ທີ່ຖືກບໍລິຈາກໂດຍ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ຍາມສະຖານທີ່ ຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ. 26 ກໍລະກົດ, 2005.

ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດຢ່າງມະ ຫາສານຕໍ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ. ເສດຖະກິດໄດ້ຖືກປິດຍ້ອນມາດຕະການກັກບໍ ລິເວນທີ່ຖືກກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອຄວບຄຸມໂຣລະບາດດັ່ງກ່າວ. ທຸລະກິດຫຼາຍຂະແໜງ ໄດ້ປິດກິດຈະການ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ປົດພະນັກ ງານຂອງຕົນອອກຈາກວຽກງານ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີລາຍໄດ້, ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເປັນ ຕ່ອງໂສ້. ເມື່ອປະຊາຊົນຖືກປົດອອກຈາກວຽກ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດຢູ່ ແລ້ວ ຄວາມທຸກຍາກຂາດແຄນກໍຍິ່ງເພີ່ມຕື່ມ, ມັນຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດປາກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໃນກຸ່ມຄົນບາງກຸ່ມ.​ ຄົນຜູ້ຫວັງບໍ່ດີຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດ ກໍ່ຄວາມ ບໍ່ດີເຊັ່ນ ລັກຊັບ, ປຸ້ນຈີ້ເອົາເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຕາມຖະໜົນ ແລະ ໝູ່ບ້ານ. ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ລວມທັງໃນປະເທດ ລາວ ເຮົາ.

ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນປະເທດ ລາວ ແມ່ນມີມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ມີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ, ແຕ່ວ່າຊ່ວງວິກິດການໂຄວິດນີ້ໄດ້ເກີດເຫດການລັກເຄື່ອງ ແລະ ປຸ້ນ ຈີ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຕົວຢ່າງເຫດການນຶ່ງແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ບໍລິເວນບ້ານໂພນຕ້ອງ ທີ່ຖືກຄົນຂີ້ລັກເຂົ້າເຮືອນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອລາວວ່າ:

“ຄິດວ່າຂີ້ລັກ ໜ້າຈະເຂົ້າມາຕອນກາງຄືນວັນທີ 5, ແຕ່ວ່າອາດຈະໂມງໃດນັ້ນ ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ເພາະວ່າກະນອນໝົດ. ມັນອາດຈະເປັນຂ້ອນແຈ້ງຫຼືວ່າ 12 ໂມງ 1 ໂມງເຮົາກະບໍ່ຮູ້ເນາະ. ເຂົາເຈົ້າລັກຖັງແກັສເຮັດກິນ ເພາະວ່າຢູ່ເຮືອນມັນ ເປັນ ເຮືອນຄົວ, ຄົນລາວເຮົາ ເຮັດເຮືອນຄົວຢູ່ທາງຫຼັງເນາະ. ໃນເຮືອນກະມີ ນອກ ເຮືອນກະມີວ່າຊັ້ນສາ. ໂຕນັ້ນແມ່ນເຮືອນຄົວນອກ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຮົ້ວຂັ້ນເຮືອນຄົວອີ່ຫຍັງ ມັນກະເປັນໂລ່ງໆຢູ່ບ້ານທຳມະດາ. ແຕ່ວ່າຄືຊິແມ່ນຖັງແກັສຫັ້ນມັນ ເປັນອີ່ຫຍັງທີ່ ເຂົາເຈົ້າມາແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຊິເອົາຫຍັງ. ເພາະອັນອື່ນກະເປັນຕູ້ ເຢັນ, ຈັກຊັກເຄື່ອງມັນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປບໍ່ໄດ້ອັນອື່ນທີ່ມີລາຄາກວ່າ. ມັນກະ ເລີຍເອົາໂຕນີ້ຄິດວ່າຫັ້ນນະ.

ຄົນຂີິ້ລັກສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຖືກຈັບບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຈະລັກເຄື່ອງເວລາທີ່ບໍ່ ມີຄົນຢູ່ບ້ານ ຫຼືວ່າຕອນເດິກເວລາທີ່ປະຊາຊົນເຂົ້ານອນໝົດແລ້ວ. ບາງຄົນຈະ ລົງມືລັກຄົນດຽວ ແລະ ບາງເທື່ອກໍຈະມານຳກັນສອງຄົນຂຶ້ນເມືອ.

“ສ່ວນວ່າມານຳກັນຈັກຄົນນັ້ນ ກະບໍ່ຮູ້ເນາະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ເຫັນລະກະກ້ອງວົງ ຈອນປິດກະບໍ່ມີ. ແຕ່ເຊື່ອວ່າຖັງແກັສມັນໜັກຂະໜາດນັ້ນຫັ້ນນະ ກະຕ້ອງມີຄົນ ຊ່ວຍກັນຢ່າງໜ້ອຍມີຜູ້ນຶ່ງຫຼືສອງຄົນພຸ້ນແຫຼະເຂົ້າມາຍົກຊີ້ນະກະອາດຈະຄ່ອຍໆ ໂຍນມັນລົງໄປອີກຟາກທາງນຶ່ງ ເພາະວ່າປະຕູຮົ້ວກະບໍ່ໄດ້ສູງຫຼາຍ. ແຕ່ວ່າປາ ກົດວ່າຜ່ານມາບໍ່ມີຂີ້ລັກເລີຍເນາະ ຜ່ານມາບໍ່ມີຂີ້ລັກຢູ່ໃນເຂດບ້ານໂພນຕ້ອງນີ້ ເລີຍ ຂ້ອນຂ້າງວ່າປອດໄພຫຼາຍ ເປັນຫຼາຍປີແຮງລະນະ ຄິດວ່າບໍ່ມີຂີ້ລັກນີ້ນະ ກະເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຮູ້ສຶກວ່າກັບຄືນມາຫັ້ນນະ.”

ຄົນຂີ້ລັກນອກຈາກຈະລັກເຄື່ອງຂອງທີ່ຫາເຫັນຢູ່ບ້ານແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍລັກເປັດ ລັກໄກ່. ສຳລັບເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ກໍຈະມີການດຶງກະເປົາ ແລະ ຈີ້ເອົາ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຕາມຖະ ໜົນຫົນທາງ.

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