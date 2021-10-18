ການປິດປະເທດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ມີລາຍຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ

ນັກທຸລະກິດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ່ານນຶ່ງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກນາມໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ “ໃນຊ່ວງທີ່ມີການປິດປະເທດ ຍ້ອນການລະບາດໜັກຂອງໂຄວິດ-19 ທັງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ອາຫານການກິນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍ່ໄດ້ຖືກຢຸດຕິຍ້ອນບັນຫາຂອງສະພາບ ໂຄວິດ, ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເລີຍຕ້ອງອາໄສເຄື່ອງບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດເອງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ບັນດາຊາວກະສິກອນພາຍໃນປະເທດ ມີລາຍຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍ ຫັນມາໃສ່ໃຈ ໃນການເຮັດກະສິກໍາແບບຄົວເຮືອນ.” ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງບາງຕອນ ສູ່ ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
“ຕັ້ງແຕ່ປິດຊາຍແດນມາ ຕັ້ງແຕ່ສະຖານະການໂຄວິດມານີ້ ຊາວກະສິກອນກໍຫັນມາເຮັດກະສິກໍາເພີ້ມຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຄວາມຕ້ອງການເພີ້ມຂຶ້ນ ຊາວກະສິກອນກໍຕ້ອງຂະຫຍາຍ ແລະກໍເຮັດການກະເສດເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ, ແລະຫລາຍໆຄົນກໍຫັນມາຊື້ເຄື່ອງລາວ ແລະຜົນລະປູກຂອງຄົນລາວຫລາຍຂຶ້ນ.”
ບາງຄັ້ງ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ກໍ່ມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ດີຢູ່, ເພາະສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນ ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນແຕ່ເລື້ອງທີ່ວ່າປິດເມືອງ ປິດບ້ານ ແລະປິດຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ແຕ່ກ່ອນ ສິນຄ້າ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ທໍາການຜະລິດກໍ່ມີຫລາຍ ພ້ອມສົ່ງຂາຍ ສູ່ຕະຫລາດພາຍໃນສະເໝີ, ແຕ່ບໍ່ສາ ມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາທີ່ດີ ເນື່ອງຈາກມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແລະອີກຢ່າງຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ກໍນິຍົມສິນຄ້າປະເພດອາຫານການກິນ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຫລາຍກວ່າ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຫົວໜ້າກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາ
ຫະກຳແລະການຄ້າ ກໍຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກບັນດາວິສາຫະກິດການຄ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການຊ່ວຍຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະເຄື່ອງອຸບປະໂພກບໍລິໂພກ ທີ່ຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນສຳລັບປະຊາຊົນລາວ.
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