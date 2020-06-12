ຢາວັກຊິນ ກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ ສຫລ ຈະຖືກທົດລອງ ໃນວົງກວ້າງຄັ້ງທໍາອິດ ໃນເດືອນໜ້າ

ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີທາງຊີວະພາບຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ຕົນຈະທໍາການທົດ ລອງຢາວັກຊິນທີ່ອາດກັນ ໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ ແບບແຜ່ຜາຍອອກຢ່າງກວ້າງ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ບໍລິສັດໂມເດິນາ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຖາບັນການແພດແຫ່ງຊາດຂອງສະ ຫະລັດ ໃນການພັດທະນາຢາວັກຊິນ ຕ້ານພະຍາດໂຄດວິດ-19 ນີ້.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະທໍາການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂະ ໜາດໃຫຍ່ບັ້ນທໍາອິດ ໃນເດືອນໜ້າ ໂດຍສັກຢາໃສ່ຜູ້ອາສາສະໝັກ 30,000 ຄົນ. ບາງຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະຄົນອື່ນໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ຢາທຽມ.
ບໍລິສັດຊິໂນວັກ (Sinovac), ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີທາງຊີວະພາບຂອງ ຈີນ ກໍມີແຜນທີ່ຈະທົດລອງຢາວັກຊິນຂອງຕົນໃນເດືອນໜ້ານີ້ເຊັ່ນກັນ ກັບອາ ສາສະໝັກ 9,000 ຄົນຢູ່ໃນບຣາຊີລ. ບຣາຊີລຍັງຈະເປັນພື້ນທີ່ການທົດລອງຢາວັກຊິນ ທີ່ພັດທະນາໂດຍມະຫາວິທະ ຍາໄລອອກສ໌ຝອດຂອງອັງກິດອີກດ້ວຍ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣໍາ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫ້ອງທົດລອງເອກະຊົນ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າໂຄງການ “ປະຕິບັດງານເພື່ອລະງັບພະຍາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງ ໄວຫລື “Operation Warp Speed” ທີ່ຫວັງວ່າຈະມີຢາວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ 300 ລ້ານຂະໜາດກຽມໄວ້ ເພື່ອເອົາອອກມາໃຫ້ໃຊ້ໃນເດືອນມັງ ກອນປີໜ້ານີ້.
ແຕ່ວ່າພວກນັກຊ່ຽວຊານກໍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເຄີຍມີການຮັບປະກັນໃດໆ ວ່າຢາວັກ ຊິນຊະນິດນຶ່ງຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນ ຫລືວ່າຖ້າມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນ ມັນກໍຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນ ໄດ້ດົນກວ່າສອງສາມເດືອນບໍ່.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າອັນນຶ່ງອີກ ໄດ້ທໍານາຍວ່າ ຄົນຫລາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ຕົກໄປ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດຍ້ອນການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ບົດລາຍງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ຜົນຮ້າຍ ຕາມມາທາງເສດຖະກິດອາດຈະເຮັດໃຫ້ 395 ລ້ານຄົນ ຕົກໄປຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ດໍາລົງຊີວິດໂດຍມີເງິນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ 1.9 ດອນ ລາຕໍ່ມື້ ຫລື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຄໍານິຍາມທີ່ໝາຍເຖິງຄວາມທຸກຈົນສຸດຂີດ ເລີຍ.
ບົດລາຍງານອັນນຶ່ງອີກຕ່າງຫາກ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນອາທິດນີ້ ເວົ້່າວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດມີຢູ່ປະມານ 70 ຫາ 100 ລ້ານຄົນ.