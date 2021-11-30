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ລັດຖະບານລາວ ພວມເລັ່ງສັກຢາວັກຊີນ ແກ່ປະຊາຊົນແລະບັນດາລັດຖະກອນ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ກ່ອນວັນຊາດ

ຍິງສາວຄົນນຶ່ງ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍພະນັກງານແພດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າ ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ.

ໃນຂະນະທີ່ທາງການລາວ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສັກຢາໃຫ້ປະຊາຊົນແລະບັນດາພະນັກງານຂອງລັດ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ກ່ອນໜ້າ ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະເພື່ອຕ້ອນຮັບພິທີເປີດລົດ ໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ຂອງລາວ ຄັ້ງປະຫວັດສາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ ແລະຈະເປີດປະເທດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນນຶ່ງເຂົ້າມາໃນລາວ.

ໃນຂະນະດຽວກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ຍັງບໍ່ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງເລີຍ ແລະມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນນະຄອນວຽງຈັນ.

ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງວີໂອເອລາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທາງສະຖານທູດສະ ຫະລັດ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳພາໂດຍເອກອັກຄະລັັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ດຣ. ປີເຕີ ເຮມອນ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ອຍເຫຼືອ 2 ລ້ານ 4 ແສນໂດລາເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານການສັກຢາວັກຊີນກັພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະການຕິດຕາມອາການພາຍຫຼັງການສັກວັກຊີນຢູ່ໃນສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອວັນຈັນ ທີ 29 ພະຈິກ ນີ້.

ວີໂອເອລາວ ກໍໄດ້ສອບຖາມພະນັກງານລັດຖະກອນທ່ານນຶ່ງ ກ່ຽວກັບມາດຕະການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

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ພະນັກງານລັດຖະກອນ ກ່າວເຖິງການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນໄປສັກຢາວັກຊີນຂອງທາງການລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສ່ວນປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີກທ່ານນຶ່ງ ກໍກ່າວສູ່ວີໂອເອລາວ ຟັງວ່າ ເພິ່ນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ຊີໂນຟາມຂອງຈີນ ໄປແລ້ວສອງເຂັມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະໄດ້ສັກຕື່ມອີກເຂັມທີສາມ ແມ່ນ​ຢາອາສຕຣາເຊເນກາ ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ນຳດ້ວຍ.

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