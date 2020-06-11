ສຫລ ມີຈໍານວນຄົນ ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກາຍຂີດໝາຍ 2 ລ້ານຄົນ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ສະຫະລັດໄດ້ມີຈໍານວນຄົນຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ກາຍຂີດໝາຍ ສອງ ລ້ານຄົນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.
ອີງຕາມຕົວເລກທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ສູນການແຫລ່ງຊ່ວຍເຫລືອດ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌ແລ້ວ ສະຫະລັດດຽວນີ້ມີ 2,000,464 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໃນນັ້ນມີ 112,924 ຄົນເສຍຊີວິດໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຍັງ ມີຖານະ ທີ່ເປັນປະເທດນໍາໜ້າໝູ່ໃນດ້ານການມີຈໍານວນກໍລະນີຄົນປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ຢູ່.
ໃນຂະນະທີ່ມີຫລາຍຮອດ 21 ລັດ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກວ່າມີກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສູງທີ່ສຸດໃນອາທິດນີ້, ໂດຍທີ່ຫຼາຍກໍລະນີຄົນປ່ວຍແມ່ນເຕົ້າໂຮມ ກັນຢູ່ໃນລັດ ອາຣີໂຊນາ, ນິວແມັກຊິໂກ, ເທັກຊັສ, ແລະຢູທາ ທີ່ຢູ່ພາກຕາ ເວັນຕົກ ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ. ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນ ຄົນປ່ວຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນທ້າມກາງການຜ່ອນຄາຍຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນຊຸມອາທິດມໍ່ໆມານີ້ ຊຶ່ງລວມທັງການສະຫລອງວັນບຸນປະຈໍາປີ ລະນຶກເຖິງ ທະຫານເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມ ທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງລະດູການແຫ່ງການ ພັກຜ່ອນຕາມປະເພນີໃນລະດູຮ້ອນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ.
ການພຸ້ງຂຶ້ນຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງຈໍານວນຄົນຕິດພະຍາດນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ການແພດຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກງານບຸນປະຈໍາປີສະແດງດົນຕີ ແລະງານສະແດງສິນລະປະໂຄດແຊລລາ (Coachella) ແລະງານສະແດງ ດົນຕີລູກທົ່ງຫລື country music ສເຕຈ໌ໂຄສ (Stagecoach) ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້. ງານບຸນທີ່ຈັດຢູ່ກາງແຈ້ງທັງສອງງານນີ້ທໍາອິດໄດ້ມີກໍານົດ ວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າ ໄດ້ຖືກເລື່ອນໄປຍ້ອນການລະ ບາດຂອງພະຍາດໄດ້ເລີ້ມແຜ່ລາມອອກໄປ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຢ້ານວ່າ ການປະທ້ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ສືບເນື່ອງ ມາຈາກການຕາຍຂອງຊາຍອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຄົນນຶ່ງໃນນະຄອນ ມິເນອາໂພລິສ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການຄຸມຕົວຂອງຕໍາຫລວດຈະພາໃຫ້ການຕິດ ພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນພາບຖ່າຍທາງວີດິໂອວ່າພາກັນຍ່າງບ່າໄຫລ່ຕິດກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫລາຍຄົນໃນນັ້ນ ຈະໃສ່ໜ້າກາກປິດປາກໄວ້ກໍຕາມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ສວນສະໜຸກດິສນີແລນ (Disneyland) ທີ່ໂດ່ງດັງໃນເມືອງອະນາແຮມຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍກໍໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານ ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະເລີ້ມເປີດສວນສະໜຸກດິສນີແລນ (Disneyland) ແລະສວນສະໜຸກດິສນີແລນຄາລິຟໍເນຍແອດແວນເຈີ (Disney California Adventure) ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກັນນັ້ນຄືນແບບເປັນຂັ້ນໆໄປ ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ຊຶ່ງເປັນວັນຄົບຮອບ 65 ປີຂອງການເປີດສວນສະໜຸກດິສນີແລນ (Disneyland). ບໍລິສັດດ້ານບັນເທີງຍັກໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ປະກາດ ທີ່ຈະ ເລີ້ມເປີດສວນສະໜຸກຂອງຕົນຢູ່ເມືອງໂອແລນໂດໃນລັດຟລໍຣິດາ ຄືນແບບເປັນ ຂັ້ນໆໄປໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ ອີງຕາມປະກາດຂອງສວນສະໜຸກວອລທ໌ດິສນີ ເວີລດ໌ (Walt Disney World).