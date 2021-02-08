ການປິດປະເທດ ເນື່ອງຈາກການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ຮອບສອງ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ 

ລາຄາສິນຄ້າໃນຫລາຍພາກຂອງລາວ ປາກົດວ່າ ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຫລັງຈາກ
ມີຄື້ນຟອງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງ ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີຜູ້ຕິດ
ເຊື້ອເພີ້ມຂຶ້ນ 4 ຄົນໃນໄລຍະ 2 ອາທິດກວ່າຜ່ານມານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີມາດຕະການ
ປິດເມືອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ ເທົ່າກັນ ກັບການລະບາດຮອບນຶ່ງ ກໍຕາມ ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ແລະປະຊາຊົນ ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ. ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວ
ຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ນັບແຕ່ທ້າຍ ເດືອນມັງ
ກອນຜ່ານມາ ເມື່ອມີການກວດພົບ ຈາກແຮງງານຍິງລາວສອງຄົນທີ່ຄົນນຶ່ງກັບຈາກໄທ
ອີກຄົນນຶ່ງກັບຈາກມາເລເຊຍ ແລະຜູ້ຊາຍຈີນຄົນນຶ່ງ ທີ່ລັກ ລອບເຂົ້າທາງພາກເໜືອ
ຂອງປະເທດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວທັງໝົດ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 45 ລາຍ. ສໍາ
ນັກງານນາຍົກ ກໍໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງການ ເລກທີ 1414/ສຫນຍ ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ
2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃຫ້ເພີ້ມສະຕິລະວັງຕົວສູງກວ່າເກົ່າ ແລະໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ
ແນະນໍາ ສະ ບັບດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ນອກຈາກເພີ້ມມາດຕະການ
ກວດກາການເດີນທາງເຂົ້າມາຕາມຊາຍແດນແລ້ວ ກໍຍັງມີການລາດຕະເວນ ກວດກາ
ການເດີນທາງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າ ລັກລອບເຂົ້າປະເທດອີກດ້ວຍ. ດັ່ງ
ການໃຫ້ສໍາພາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກ່ຽວສະພາບ
ການຄວບຄຸມໂຄວິດ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະການກັກຕົວຄົນຈີນ ເຂົ້າມາໃນ
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍທາງລົດວ່າ:
“ອັນນີ້ກະທໍາມະດາ ມີແຕ່ເຂົາກໍາຈັດເລື້ອງຊາຍແດນ ຈຸດໜັກນະ ຢູ່ປາກຊັນກະກັກຕົວ
2 ຄົນຫັ້ນແຫລະ ຄົນມາແຕ່ຈີນ, ກາຍມາ 72 ຊົ່ວໂມງ. ຫລາຍແຂວງ ບໍ່ທັນໄດ້ລົງລົດ
ດອກ ບໍ່ທັນມີປາກົດການຫຍັງ ແລະໃຫ້ເບິ່ງທາງປາກເຊຕື່ມເດີ ທາງພວກເຮົາລົງໄປເຮັດ
ວຽກ ກັບກົມ ເຂົາກະບໍ່ຮັບໄດ໋ ທາງປາກເຊນະ.”
ອີງຕາມບົດວິເຄາະຂອງສະຖາບັນໂລອີ (Lowy) ໃນອອສເຕຣເລຍ ທີ່ພິມແຜ່ເມື່ອມໍ່ໆ
ມານີ້ ທີ່ເວົ້າວ່າປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງໜ້ອຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມ
ຫລືຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີກວ່າ ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງ
ຫລາຍ.ສະນັ້ນອີງຕາມການຄົ້ນພົບປະເດັນສໍາຄັນອັນ ນຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໃນ
ການເຝົ້າລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ການລະບາດພະຍາດດັ່ງ ກ່າວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະກໍ
ບໍ່ມີກໍລະນີຄົນປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເຖິງ 100 ຄົນ ພ້ອມທັງຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີ
ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ ຕະຫລອດໄລຍະເກືອບຮອດ 1 ປີມານີ້ກໍອາດຖື
ໄດ້ວ່າ ລາວສາມາດຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ໄດ້ດີສົມຄວນ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ ທາງການລາວມີປະສົບການຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ປະຕິບັດມາໄດ້ເກືອບ 1 ປີແລ້ວ ທາງການລາວ ໄດ້ມີມາດຕະການ
ເຝົ້າລະວັງໃນແຕ່ລະເຂດ ແລະທ້ອງຖິ່ນແຕ່ບໍ່ເຄັ່ງຄັດເທົ່າກັນ ກັບຄື້ນຟອງການລະບາດ
ໃນຮອບທີ 1 ຊຶ່ງກໍຄືໃນໄລຍະເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນເມສາ ປີກາຍນີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ
ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນແພງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນ
ທ່ານນຶ່ງໃນເມືອງແຂວງສາລະວັນ ກ່າວວ່າ:
“ຄັນຊຸດກ່ອນກັບຊຸດນີ້ ຊຸດກ່ອນມັນຂັ້ນປິດ ຊຸດນີ້ບໍ່ໄດ້ປິດບ້ານ ໄປມາຖືວ່າຍັງໄປໄດ້
ແຕ່ລະບ້ານໄປຫາກັນໄດ້. ເອີກະເປັນເລື້ອງທໍາມະດາ ແຕ່ກະຮັກສາຢູ່ລະບຽບ, ແຕ່ວ່າ
ເຂົາມາແຕ່ໄທ ຜູ້ໃດເຂົ້າມາດ່ານຈະຖືກກັກຕົວ 14 ວັນ ແລະກະຈະຖືກພັກ ຢູ່ກັບເຮືອນ
ຂອງຕົວເອງຕື່ມອີກ 14 ວັນ ບໍ່ໃຫ້ໃຜເຂົ້າພົບລວມເປັນ 28 ວັນ. ອາຫານການກິນຊ່ວງ
ນີ້ຢາກແພງ ຊີ້ນງົວໂລລະ 70.000 ພັນກີບ ຊີ້ນໝູຊິ້ນງົວ ກະຕະຫລາດຊ່ວງນີ້ແພງ
ອາຫານທະເລບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຊ່ວງນີ້ ແມ່ນແມ່ນ ເດັດຂາດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກະຊວງການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາ ກໍໄດ້ປະກາດຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທົ່ວປະ
ເທດນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ເຊັ່ນ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ ນໍ້າມັນ ແອັດຊັງພິເສດຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນ ປັບຂຶ້ນ 70 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນລິດລະ 9.860 ກີບ, ນໍ້າມັນແອັດ
ຊັງທໍາມະດາປັບຂຶ້ນ 50 ກີບ ຕໍ່ລິດ ເປັນລິດລະ 9.190 ກີບ ແລະນໍ້າມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນ
50 ກີບ ຕໍ່ລິດ ເປັນລິດລະ 8.210 ກີບ. ສະພາບ ການນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຝືດເຄືອງຂຶ້ນ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນວ່າ:
“ມັນແພງຂຶ້ນຫັ້ນແຫລະ ໂອ້ຍແພງຫລາຍ ຊິ້ນໄຂກະແພງຂຶ້ນ ແພງໝົດ ແຕ່ນໍ້າ ຄ່າໄຟກະ
ແພງ ໂອ້ຍມັນຄູນ 710 ມັນກະແພງ ດຽວນີ້ຄ່ານໍ້າມັນກະແພງຂຶ້ນ, ວິທີແກ້ໄຂ ແຕ່ກ່ອນ
ໃຊ້ 10 ດອກ ກະດຽວນີ້ໃຊ້ 6 ດອກ..”
ສາຍເຫດສໍາຄັນ ອີກອັນນຶ່ງກໍຄືການຂາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອໄປຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ
ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາ ພາດຂອງແມ່
ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດແຫ່ງນຶ່ງ ເມືອງຊະນະສົມບູນ, ແຂວງຈໍາປາສັກວ່າ:
“ເອີ ກະຕ່າງຂຶ້ນຫລາຍເຕີບ ເພາະວ່າເງິນມັນກະໄປຕາມເງິນບາດນີ້ນະ: ເອີເອີ... ແມ່ນ
ແມ່ນ ຂຶ້ນຫລາຍເຕີບຫັ້ນລະ ເປັນໂຕສັດໂຕສາກະດາຍ ໂຕຄວາຍໂຕງົວກະແພງ ເອີຈຸດ
ອ່ອນແນ່ກະມີແຕ່ຜັກ ຍັງແຕ່ຜັກມັນກະລົງໆໂຕແນ່, ເບຍກະຄືເຈົ້າໄດ້ຍິນຫັ້ນລະແຕ່ກ່ອນ
96 ຂຶ້ນຮອດ 99 ແລ້ວ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງບໍ? ເອີກະຄືບຂຶ້ນແນ່ ແມ່ນແມ່ນ ກະຂຶ້ນໄປຕາມ
ເນື້ອມັນຫັ້ນລະ ຄັນມັນຂຶ້ນພັນນຶ່ງເຮົາກະຂຶ້ນພັນນຶ່ງ, ເອີແມ່ນມັນຂຶ້ນນໍາເງິນ ແລະກະຂຶ້ນ
ນໍາມັນໄປ ມັນມາຍາກ ນີ້ລະ.”
ໄທເປັນປະເທດຄູ່ພາຄີທາງການຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລາວ ຊຶ່ງກໍຄື ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ
ລາວໄປໄທກວາມເອົາ 41 ເປີເຊັນຂອງສິນຄ້າທັງໝົດຂອງລາວ ໃນປີ 2019 ຊຶ່ງກໍຄື 2 ຕື້
400 ລ້ານໂດລາ. ສ່ວນສິນຄ້າຈາກໄທແມ່ນກວາມເອົາ 50 ເປີເຊັນ ຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ
ທັງໝົດຂອງລາວ ຄືມີມູນຄ່າ 2 ຕື້ 910 ລ້ານໂດລາ ອີງຕາມການສະຖິຕິລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊ Trend economy ຊຶ່ງເປັນ ບໍລິສັດໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານການຄ້າສາກົນ ທາງອິນເຕີເນັດ.
ສະນັ້ນ ເມື່ອລາວເຮົາຊຶ່ງເປັນປະເທດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໃຊ້ສອຍຕົ້ນຕໍ ມາຈາກໄທແລ້ວການ
ລະບາດຮອບສອງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງຢູ່ພາຍໃນລາວແລະໄທແລ້ວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີມາດຕະການ
ປິດເມືອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດຄືກັນ ກັບຄື້ນຟອງການລະ ບາດຂອງພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ
ອັນນີ້ ໃນຮອບທີນຶ່ງກໍຕາມ.
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