ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃນຕະຫຼອດປີ 2020

ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວໃນຕະຫຼອດປີ 2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ.
ທ່ານນາງພອນມາລີ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນສັງກັດກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໃນຕະຫຼອດປີ 2020 ນີ້ ເພາະການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າ ຈະດີຂຶ້ນຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຄາດວ່າ ຈະເກີດການເສຍຫາາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກໃນຊ່ວງ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງພອນມາລີ ຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນເດືອນ 2 ຫາເດືອນ 3 ຫັ້ນ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຄາດຄະເນວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ເດີນທາງປີ 2020 ນີ້ ຈະຫລຸດລົງປະມານ 20 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າ ມາຮອດເດືອນ 4 ເພິ່ນຄາດຄະເນວ່າ ຈະຫລຸດລົງປະມານ 60 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ໃນນັ້ນ ກໍສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ແຮງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 100-120 ລ້ານຄົນ ແລະລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວກໍຫລຸດລົງເຖິງ 910 ຫາ 1.2 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.”
ສ່ວນ ທ່ານກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫລງວ່າ ພາກບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຢ່າງຮຸ່ນແຮງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທັງກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ໄປອີກຈົນກວ່າວ່າລາວ ແລະນານາຊາດຈະສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຕົກຕ່ຳລົງທັງໃນດ້ານລາຍຮັບແລະຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາລາວ 886,447 ຄົນ ລົດລົງ 17 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນກັບປີ 2019 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ດ້ວຍການປິດດ່ານຊາຍແດນ ແລະການຫ້າມເດີນທາງສັນຈອນໄປມາທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວເລີຍ ແລະສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງສືບຕໍ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວໄດ້ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍມາດຕະການທີ່ກຳນົດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດ ຈະຕ້ອງມີໃບຮັບຮອງແພດຈາກປະເທດຕົ້ນທາງວ່າ ໄດ້ຜ່ານການກວດສຸຂະພາບແລະບໍ່ພົບການຕິດໄວຣັສ Covid-19 ທັງຈະຕ້ອງຖືກກັກຕົວໃນລາວເປັນເວລາ 14 ວັນດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໃນໄລຍະນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ມີການປັບປ່ຽນເປົ້າໝາຍຕາກການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດມາເປັນການສົ່ງເສີມນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນປີນີ້ ໂດຍໄດ້ແຈ້ງໄປເຖິງອຳນາດການປົກຄອງໃນແຂວງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການພັດທະນາແລະປັບປຸງການບໍລິການແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ້ອງແລະເມາະສົມກັບຄົນລາວເປັນສຳຄັນ.
ທັງນີ້ ສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຫ່ງຊາດ ປະເມີນວ່າ ພາກບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ຈະມີການເລີກຈ້າງພະນັກງານເກີນກວ່າ 9 ໝື່ນຄົນ ສ່ວນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດລາວ ກໍປະເມີນວ່າ ພາກບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ຈະສູນເສຍລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ເພາະວ່າ ການປິດດ່ານຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ນັບຫແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ທັງຍັງຈະຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກວ່ານານາຊາດ ຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ໄດ້ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະສາມາດາຄວບຄຸມແລະບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວນັບເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນມາແລ້ວກໍຕາມ ຂະນະທີ່ ສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າສະຫະພາບຢູໂຣບໃນລາວ ກໍຄາດວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ຈະເຮັດໃຫ້ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ 124,830 ກວ່າລາຍຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດໃນປີ 2020.
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